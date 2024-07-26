Bugün aylık Bitcoin opsiyon sözleşmelerinin vadesi doluyor. Birkaç gün boyunca hafif düşen kripto paralar, bugün yeniden yukarı yöneldi. Kripto paralar için düzeltme riski sürüyor mu?

Bugün (26 Temmuz) nominal değeri 4,26 milyar doları geçen 61.200 Bitcoin opsiyonunun vadesi dolacak. Aylık opsiyonlarının vadesinin dolduğu bu etkinlik, diğer vade tarihlerinden çok daha büyük ve etkili.

Bitcoin Opsiyonlarının Vadesi Doluyor

Vadesi dolacak Bitcoin opsiyonlarında satış/alış oranı 0,61 ölçülüyor. Yani satış opsiyonlarından neredeyse iki kat fazla alış opsiyonunun vadesi dolacak.

Yüksek işlem fiyatlı opsiyonlarda alışlar ağırlıkta gibi gözüküyor. İşlem fiyatı 70 bin dolar olan alış opsiyonlarının değeri 942 milyon dolar, 100 bin dolar olanların ise tam 1,3 milyar dolar ölçülüyor.

Alış opsiyonlarına bakıldığında, 60 bin dolar işlem fiyatlı 500 milyon dolar değerinde sözleşme bulunuyor.

BTC sözleşmeleri haricinde, nominal değeri 1,76 milyar dolar olan 500 bin Ethereum opsiyonunun vadesi dolacak. ETH sözleşmelerinin satış/alış oranı ise BTC’ye benzer şekilde 0,46 ölçülüyor. Deribit verilerine göre en yüksek açık pozisyon, 520 milyon dolar ile 4 bin dolarda bulunuyor.

İki opsiyon piyasasında toplam 6 milyar dolarlık sözleşmenin vadesi dolacak. Dolayısıyla bugün, yılın en büyük vade dolum etkinliklerinden birini temsil ediyor.

Kripto Piyasasına Etkisi

Spot piyasalar bu hafta yaklaşık 120 milyar dolar değeri kaybetti. Bitcoin, 25 Temmuz’da 64 bin dolara kadar geriledi.

Kripto para 68 bin dolar direncini kırmada başarısız olsa da bugün sabah saatlerinde yeniden 67 bin dolara çıktı.

ETH ise daha kötü bir performans gösterdi ve spot ETF’ler işleme açıldığından beri yüzde 11 düştü. Dün 3.100 dolara kadar gerileyen ETH, haber yayın saati itibarıyla 3.250 dolardan işlem görüyor.