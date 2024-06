Kripto opsiyon piyasalarında bir vade dolum gününe daha geldik. Bugün 2 milyar dolar değerinde opsiyon sözleşmesinin vadesi dolacak.

Toplam değeri 1,35 milyar dolar olan ve vadesi dolacak 20 bin civarı Bitcoin opsiyon sözleşmesi mevcut. Yani bugün opsiyon piyasalarında gerçekleşecek etkinlik, önceki haftalara kıyasla çok daha küçük ve etkisi de muhtemelen kısıtlı olacak.

Asıl büyük gün olan 28 Haziran’da ise 6,7 milyar dolar değerinde sözleşmenin vade tarihi gelecek.

Bugün vadesi dolacak BTC opsiyonları arasında satış/alış oranı 0,49 ölçülüyor. Yani satış opsiyonlarından iki kat fazla alış opsiyonu bulunuyor.

Piyasa boğalar hakim; Deribit’e göre, 100 bin dolar işlem fiyatlı sözleşmelerin açık pozisyonu 1 milyar dolara yakın. Diğer işlem fiyatlarının açık pozisyonlarına bakılacak olursa, 75 bin dolar işlem fiyatı için 723 milyon dolar, 80 bin dolar işlem fiyatı için ise 807 milyon dolar açık pozisyon ölçülüyor.

Kripto türev platformu Greeks Live, ABD’de önemli makroekonomik verilerin açıklandığı bu hafta kripto piyasasının sönük bir performans gösterdiğine dikkat çekti. Ana akım kripto paraların büyük çoğunluğu değer kaybetti, altcoin’lerin değer kaybı ise çok daha büyük oldu.

14 June options delivery data

20,000 BTC options expired with a Put Call Ratio of 0.49, a maximum pain point of $68,500 and a notional value of $1.35 billion.

200,000 ETH options expired with a Put Call Ratio of 0.36, a max pain of $3,600 and a notional value of $710 million.… pic.twitter.com/42ruZLLtqc

