Bitcoin fiyatı Temmuz ayının ortalarından bu yana ilk kez 31.000 dolara ulaştı. Peki Bitcoin neden yükseliyor?

Özet:

Kripto para piyasasındaki yükseliş trendiyle birlikte BTC fiyatı da 31.000 dolara ulaştı. SOL ise son bir haftalık süreçte %10 oranında değer kazandı.

Spekülasyonlara göre Bitcoin’deki yükselişin nedeni spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan beklentiler olabilir.

Önde gelen isimlere ve ChatGPT’ye göre düzenlemeler konusundaki gelişmeler ve diğer faktörler neticesinde BTC fiyatı daha da artabilir.

Bitcoin’deki Yükseliş Trendi

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yükselişe geçerek 31.000 dolarla son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu süreçte yalnızca Bitcoin değil kripto para piyasasının büyük bir çoğunluğu da boğa koşusuna başladı.

Son 24 saatte Fantom (FTM), Chainlink (LINK), Aave (AAVE) ve Polygon (MATIC) gibi kripto paralar önemli yükselişler kaydetti. Solana (SOL) ise son bir haftalık süreçte %30’luk kayda değer bir artış yaşadı.

Bu süreçte Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti de ciddi şekilde arttı. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti birkaç gün önce %52,7 seviyesine kadar yükseldikten sonra şu anda %52,4 seviyesine gerilemiş durumda. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti son olarak 2021 yılının Nisan ayında, yani 69.000 dolarlık zirveden önce bu seviyelere yükselmişti.

Spot Bitcoin ETF’leri için Onay Yaklaştı mı?

Şüphesiz tüm kripto para topluluğunda nefesler tutulmuş SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin kararı bekleniyor. Geride bıraktığımız hafta başında SEC’in BlackRock’ın ETF başvurusunu onayladına dair bir sahte haber BTC fiyatında 2.000 dolarlık yükselişe yol açmıştı.

Öte yandan SEC’in son dönemde açtığı davalarda aldığı mağlubiyetlerin ardından birçok önde gelen isim SEC’in kripto paralara yönelik tavrının yumuşadığını dile getirdi. ARK Invest CEO’su Cathie Wood, Mike Novogratz ve John Deaton da SEC’in son dönemde kripto paralara yönelik tutumunun değiştiğini doğruladı. Dolayısıyla SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakabileceğine dair umutlar ciddi şekilde arttı.

Bitcoin Nereye Kadar Yükselecek?

Önde gelen isimler ve ChatGPT, düzenlemeler konusunda netliğin sağlanması, spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanması ve olası finansal kriz durumlarının BTC fiyatında yükselişe yol açabileceğine dair görüşlerini dile getiriyor.

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