Bitcoin (BTC) fiyatı son birkaç hafta içerisinde kayda değer artışlar yaşadı. Yükseliş trendi hafta sonu da devam etti.

Geride bıraktığımız hafta sonundan bu yana %17 oranında (yaklaşık 9.000 dolar) değer kazanan Bitcoin böylelikle 68.000 dolarla son 6 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Peki Bitcoin neden yükseliyor ve yükseliş devam edecek mi?

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Kripto para odaklı araştırma şirketi 10x Research, Bitcoin’deki yükselişin altında yatan birkaç nedeni açıkladı. 10x Research’e göre Bitcoin’in 61.133 dolarlık kilit direnç seviyesini desteğe dönüştürmesiyle piyasadaki trend düşüşten yükselişe döndü.

Araştırma verileri, Bitcoin’de hafta sonu yaşanan yükselişin bireysel yatırımcılar tarafından yönlendirildiğini gösteriyor. BTC fiyatı, 19 Temmuz Cuma gününden bu yana %6’nın üzerinde değer artışı yaşadı ve 22 Temmuz Pazartesi günü Asya seansında sırasında 68.480 dolarla son altı haftanın en yüksek seviyesini kaydetti.

Kripto para piyasasında dört haftalık negatif net likidite çıkışlarının ardından geride bıraktığımız hafta 3,3 milyar dolarlık giriş yaşandı. Bu girişler, vadeli işlemler, stablecoin’ler ve spot Bitcoin ETF’lerinden kaynaklandı ve trendin yönünü yükselişe çevirdi.

10 Reasons Why #Bitcoin Surged 10% From Monday July 15 👇1-12) Often swayed by changing narratives, rumors, and speculation, Bitcoin can rapidly adjust its value based on new information. Since this past Friday, Bitcoin has surged by a significant 10%. What initially seemed… — 10x Research (@10x_Research) July 21, 2024

Spot Bitcoin ETF’leri geride bıraktığımız hafta beş işlem günü boyunca yaklaşık 1,24 milyar dolarlık giriş kaydetti. Ayrıca spot Ethereum ETF’lerinin de önümüzdeki günlerde ABD’de işlem görmeye başlaması bekleniyor. Tahminler, spot Ethereum ETF’lerinin 23 Temmuz’da listeleneceği yönünde. Sonuç olarak ETH fiyatı da geride bıraktığımız hafta boyunca %4,5 oranında değer kazandı.

Öte yandan Çin’in kripto para sektörüne yönelik tutumunu yumuşatacağına dair söylentiler de bir hayli arttı. 10x Research’e göre Hong Kong, Çin’in kripto para testleri için bir pilot bölge işlevi görüyor. Bu gelişmelerle birlikte Güney Kore’nin de kripto paraların vergilendirilmesini 2028 yılına ertelemesi de piyasadaki coşkuyu arttırdı.

Geride bıraktığımız hafta TÜFE verilerinin beklentilerin altında açıklanmasıyla Bitcoin fiyatı yönünü yukarıya çevirdi. Bu hafta açıklanacak ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Endeksi (PCE) raporları da daha fazla yükseliş momentumu sağlayabilir.

Önümüzdeki Hafta İçin Yükseliş Beklentisi

22 Temmuz’da, firmanın araştırma başkanı Markus Thielen, bu hafta daha fazla momentum görülebileceğini belirtti. Thielen, SEC’in büyük bir davayı sonuçlandırabileceğine işaret etti ve Donald Trump’ın Nashville’de gerçekleştirilecek Bitcoin 2024 konferansında konuşma yapacağına dikkat çekti.

Trump’ın BTC’yi stratejik bir rezerv varlık olarak ilan edebileceğine dair spekülasyonlar da giderek artıyor. Analistler ve uzmanlar bu senaryonun gerçekleşmesi halinde BTC fiyatının parabolik yükseliş trendine başlayabileceğine inanıyor.