Bitcoin (BTC) fiyatı son birkaç hafta içerisinde kayda değer artışlar yaşadı. Yükseliş trendi hafta sonu da devam etti.

Geride bıraktığımız hafta sonundan bu yana %17 oranında (yaklaşık 9.000 dolar) değer kazanan Bitcoin böylelikle 68.000 dolarla son 6 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Peki Bitcoin neden yükseliyor ve yükseliş devam edecek mi?

Kripto para odaklı araştırma şirketi 10x Research, Bitcoin’deki yükselişin altında yatan birkaç nedeni açıkladı. 10x Research’e göre Bitcoin’in 61.133 dolarlık kilit direnç seviyesini desteğe dönüştürmesiyle piyasadaki trend düşüşten yükselişe döndü.

Araştırma verileri, Bitcoin’de hafta sonu yaşanan yükselişin bireysel yatırımcılar tarafından yönlendirildiğini gösteriyor. BTC fiyatı, 19 Temmuz Cuma gününden bu yana %6’nın üzerinde değer artışı yaşadı ve 22 Temmuz Pazartesi günü Asya seansında sırasında 68.480 dolarla son altı haftanın en yüksek seviyesini kaydetti.

Kripto para piyasasında dört haftalık negatif net likidite çıkışlarının ardından geride bıraktığımız hafta 3,3 milyar dolarlık giriş yaşandı. Bu girişler, vadeli işlemler, stablecoin’ler ve spot Bitcoin ETF’lerinden kaynaklandı ve trendin yönünü yükselişe çevirdi.

10 Reasons Why #Bitcoin Surged 10%

From Monday July 15

👇1-12) Often swayed by changing narratives, rumors, and speculation, Bitcoin can rapidly adjust its value based on new information. Since this past Friday, Bitcoin has surged by a significant 10%. What initially seemed…

— 10x Research (@10x_Research) July 21, 2024