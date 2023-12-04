Bitcoin (BTC) durdurulamıyor. Lider kripto para birimi son 24 saatlik zaman diliminde %6,49 ve son bir haftada %13,8 oranında yükseliş yaşadı.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere 42.000 doları aşan Bitcoin (BTC) böylelikle son 19 ayın zirvesini kaydetti. CoinGlass verilerine göre son 24 saatlik zaman diliminde kripto para piyasasında 297,63 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. Tasfiye edilen pozisyonların 188,26 milyon dolarlık kısmını kısa (short) pozisyonlar oluşturuyor.

Yaşanan son yükselişlerle birlikte bazı önde gelen uzman ve analistler, kripto para piyasasının boğa sezonuna çoktan başladığını savunmaya başladı. Bazıları ise gerçek boğa koşusunun Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının gerçekleşmesinin ardından başlayacağına inanıyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan yatırımcı ve varlık yöneticisi Jeroen Blokland, Bitcoin’de şu anda yaşanan boğa koşusunun öncekilerden farklı olduğunu belirtti:

Bitcoin en son geçen yıl Mayıs ayında 40.000 doları aşmıştı. Ancak kripto para piyasası skandalları ve olumsuz piyasa hissiyatı gibi koşullar BTC fiyatını aşağı çekti. Birçok yatırımcı Bitcoin’deki blok ödülü yarılanmasına odaklanmış olsa da, Bitcoin’in ‘kabul gören’ bir varlık sınıfı olarak ivme kazanması, 40.000 dolara ulaştığımız son zamana kıyasla farklı bir his uyandırıyor.

Jeroen Blokland’ın dile getirdiği Bitcoin blok ödülü yarılanmasının 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülüyor. Her dört yılda bir gerçekleşen yarılanmayla birlikte Bitcoin ağındaki blok ödülü yarı yarıya azaltılıyor. Jeroen Blokland ayrıca Bitcoin’in tarihsel süreçte Aralık ayında kaydettiği göz doldurucu performanslara da dikkat çekti ve Bitcoin’in genel olarak Aralık aylarında yükseliş yaşadığı ifade etti.

Öte yandan 2023 yılının sonlanmasına 30 günden çok daha kısa bir süre kaldı. Buna rağmen Aralık ayının kalan kısmında birçok önemli gelişme yaşanabilir. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere önümüzdeki günlerde gerçekleşecek FOMC toplantısı, enflasyon açıklaması piyasada fiyat dalgalanmalarını tetikleyebilir. Bununla birlikte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bir sürpriz yapıp spot Bitcoin ETF’lerine 2024 yılından önce yeşil ışık yakabileceğine dair beklentiler de oldukça yüksek.