Bitcoin geçen perşembeden beri ilk kez, kısa süreli de olsa 58 bin doları geçti.

Bitcoin, geçtiğimiz 24 saatte son dönemlerde görülen en etkileyici günlük performanslardan birini gösterdi. Gün içinde 53.600 dolara kadar gerileyen BTC, 58 bin doların üzerini test etti.

Peki Bitcoin neden yükseliyor? İşte olası üç nedeni.

ABD’de ocak ayında işleme açılan spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), BTC’nin fiyat performansında önemli bir rol oynadı. Pozitif fon akışı trendi, fiyatta da yükseliş sağladı. Negatif fon akışına ise BTC fiyatında düşüş eşlik etti.

BTC’nin son birkaç haftada 64 bin dolardan 52.500 dolara kadar düşmesi de tesadüf değil. Bitcoin ETF’lerden bu süreçte net 900 milyon dolar çıktı.

Fon çıkışı trendi pazartesi günü değişti ve ETF tarihinin en uzun süreli çıkış serisine son verildi. Bitcoin ETF’lere dün net 28 milyon dolar girdi. BTC fiyatının yükselmesinin bir nedeni, ETF’lerin performansının iyileşmesi olabilir.

Popüler kripto analiz platformu Santiment, kripto topluluğu arasında pek de popüler olmayan bir stratejiyi sürekli tekrarlıyor. Santiment, yatırımcılara akıntının tersine gitmeyi tavsiye ediyor.

Platformun yayınladığı yeni rapora göre yatırımcılar, Binance ve BitMEX gibi borsalarda BTC için yüklü kısa pozisyonlar açmıştı. Ancak fiyatın yukarı yönelmesiyle bu pozisyonlar tasfiye edildi ve yükseliş ivmesi daha da güçlendi.

📈 Bitcoin's market value is finally rallying, making it as high as $57.6K Monday and +4.8% in the past 24 hours. On major exchanges like Binance & Bitmex, Bitcoin has been heavily shorted since Saturday. Trader FUD and doubt in this rally will only fuel prices higher. pic.twitter.com/1uY1AaQBLx

— Santiment (@santimentfeed) September 9, 2024