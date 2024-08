Bitcoin’in 60 bin doların altına gerilemesinin nedenlerine göz atın.

Bitcoin, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftaya da düşüş ile başladı. Hafta sonunu 60 bin dolar ile 62.500 dolar arasında geçiren BTC, yeniden 60 bin doların altına geriledi.

Peki Bitcoin neden düşüyor? Başlıca sebeplerine göz atalım.

Zincir üstü analiz kaynağı Lookonchain, kurumsal oyuncuların USDT satın almayı durdurduğunu açıkladı. USDT, piyasa değeri bakımından en büyük ve en yaygın kullanılan stablecoin konumunda.

Institutions seem to have temporarily stopped buying, and the price of $BTC dropped 4.5% today!

We noticed that institutions stopped receiving $USDT from #TetherTreasury and transferring it to exchanges 2 days ago.https://t.co/0XKiPmjJed pic.twitter.com/NRFkp4Vqan

— Lookonchain (@lookonchain) August 12, 2024