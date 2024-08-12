Bitcoin’in 60 bin doların altına gerilemesinin nedenlerine göz atın.

Bitcoin, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftaya da düşüş ile başladı. Hafta sonunu 60 bin dolar ile 62.500 dolar arasında geçiren BTC, yeniden 60 bin doların altına geriledi.

Peki Bitcoin neden düşüyor? Başlıca sebeplerine göz atalım.

Stablecoin Alımları Durdu

Zincir üstü analiz kaynağı Lookonchain, kurumsal oyuncuların USDT satın almayı durdurduğunu açıkladı. USDT, piyasa değeri bakımından en büyük ve en yaygın kullanılan stablecoin konumunda.

Kuruluşlar geçici bir süreliğine stablecoin satın almayı kesmiş gibi gözüküyor ve BTC fiyatı bugün yüzde 4,5 düştü! Kuruluşların Tether hazinesinden USDT almayı ve borsalara aktarmayı iki gün önce kestiğini fark ettik.

Institutions seem to have temporarily stopped buying, and the price of $BTC dropped 4.5% today! We noticed that institutions stopped receiving $USDT from #TetherTreasury and transferring it to exchanges 2 days ago.https://t.co/0XKiPmjJed pic.twitter.com/NRFkp4Vqan — Lookonchain (@lookonchain) August 12, 2024

Borsalarda kripto alımları genellikle USDT gibi stablecoin’ler ile gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla stablecoin alımlarının durması, diğer kripto paralara olan alım talebinin de azalması şeklinde yorumlanabilir.

ABD’de Ekonomik Takvim Yoğun

ABD’de bu hafta enflasyonun güncel durumuna dair fikir sunacak önemli veriler açıklanacak. Temmuz ayı ÜFE raporu salı günü, TÜFE raporu ise çarşamba günü paylaşılacak.

Enflasyon raporları, Fed’in faiz kararlarını etkileyen ana faktörler arasında yer alıyor. Ancak resesyon göstergeleri de bu kararı etkiliyor.

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Geçtiğimiz hafta ABD’nin resesyona girdiği iddiası piyasaları çalkaladı. Bitcoin ve diğer kripto paralar ciddi ölçüde çakıldı. Yatırımcılar enflasyon verileri açıklanmadan önce, mevcut belirsizlik doğrultusunda riski azaltacak şekilde pozisyon alıyor olabilir.

Makroekonomik Belirsizlikler Sürüyor

Finansal piyasalar haricinde, jeopolitik koşullar da Bitcoin ve kripto paralar gibi riskli varlıkların yükselmesi için pek uygun değil.

Kuzeyde Ukrayna ve Rusya, güneyde ise Filistin ve İsrail savaş halinde. Her iki savaş da derinleşme riski taşıyor.

İran’ın İsrail’in saldırılarına karşılık verme sözü, yalnızca Orta Doğu’yu değil, tüm dünyayı teyakkuza geçirdi. Bölgede artan tansiyon, riskli varlıkları da baskılıyor gibi gözüküyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,46 değer kaybetti. BTC, haber yayın saati itibarıyla 59.800 dolardan işlem görüyor.