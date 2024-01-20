Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasına rağmen Bitcoin (BTC) fiyatı neden düşüş yaşıyor.

Bitcoin’in 15 yıllık tarihinde ana akımda kabul görmesi açısından en önemli gelişme geride bıraktığımız hafta gerçekleşti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yaktı ve 11 Ocak’da bu ürünler 11 Ocak’ta ABD borsalarında işlem görmeye başladı.

Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması kripto para topluluğunun yanı sıra ana akımda da uzun bir süredir bekleniyordu. Ancak spot Bitcoin ETF’lerinin onayı, “söylentiyle al, haberle sat” anlatısına dönüştü ve Bitcoin (BTC) fiyatı SEC’ten gelen onayı takip eden bir hafta içerisinde %15 oranında sert bir düşüş yaşadı.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Perplexity yaşanan bu sert düşüşün nedenlerine ışık tuttu. Yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT’nin rakibi Perplexity, Bitcoin’in (BTC), spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiyle 30.000 dolardan 45.000 dolara yükselerek halihazırda fiyatlandığına dair spekülasyonları ele aldı.

11 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerinin ABD borsalarında listelenmesini takip eden süreçte BTC fiyatı 49.000 doların üzerine yükseldi. Bu süreçte onayın ardından düşüş bekleyen piyasa katılımcıları başlangıçta hayal kırıklığına uğradı.

Ancak Bitcoin (BTC) fiyatında 12 Ocak’ta yaklaşık 3.000 dolar ve 13 Ocak’ta ise 4.500 dolar değerinde düşüş yaşandı ve işler bir anda tersine döndü. İki kez 40.500 doların altına kadar gerileyen Bitcoin (BTC) 20 Ocak itibariyle 41.500 dolar bandında işlem görüyor.

Yaşanan bu fiyat hareketliliklerinin nedenleriyle ilgili görüşlerini almak üzere ChatGPT rakibi Perplexity’ye başvurduk. Perplexity, düşüşün nedenlerinden birinin ETF’lerinin onaylanacağı beklentisiyle yükseliş yaşanacağını öngören ve onaylanmasıyla birlikte kâr satışı yapan yatırımcılar olabileceğine inanıyor.

Perplexity’ye göre bir diğer neden olası ise bazı yatırımcıların spot Bitcoin ETF onayının anlık etkisini abartmış olması ve sonuç olarak beklentileri karşılamaması olabilir.

Perplexity ayrıca spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından yaşanan fiyat dalgalanmalarının ve tasfiye edilen kaldıraçlı işlemlerin de BTC fiyatında düşüşe yol açmış olabileceği sonucuna vardı.

Uzun Vadeli Bitcoin Tahminleri

Her ne kadar spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması kısa vadede beklentileri karşılamamış olsa da önde gelen analistler ve uzmanlar uzun vadede gidişatın olumlu olacağına inanıyor. İlk veriler, toplamda 11 spot Bitcoin ETF’ine toplamda 1 milyar doların üzerinde sermaye girişi yaşandığını gösteriyor. Sonuç olarak bu da spot Bitcoin ETF’lerine yönelik talebin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor.

Perplexity, yaklaşan Bitcoin blok ödülü yarılanmasını da göz önünde bulundurarak BTC’nin fiyatının, özellikle Nisan ayında gidişatını tersine çevirebileceğini düşünüyor.