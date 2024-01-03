Bitcoin’in fiyatı tek bir mumda 5.000 dolarlık değer kaybı yaşayarak 40.600 doların altına geriledi.

Bu sert düşüş, Bitcoin’in 45.500 dolar bandında konsolide olduğu ve yükseliş trendinin devam edeceğine dair beklentilerin yüksek olduğu bir anda geldi.

Kripto para analitik platformu Coinglass’ın verilerine göre Bitcoin’de (BTC) yaşanan yaklaşık 5.000 dolarlık sert düşüş sonrasında kripto para piyasasında 1 saat içerisinde 486 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Tasfiye edilen pozisyonların 464 milyon dolarlık önemli kısmını uzun (long) pozisyonlar oluşturuyor.

Kripto para piyasasında son 24 saatte ise 615 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Yine bu pozisyonların 557 milyon dolarlık önemli bölümünü uzun (long) pozisyonlar oluşturdu.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Bitcoin ve kripto para piyasasındaki bu sert çöküşe Matrixport tarafından yayınlanan bir rapor yol açtı. Matrixport kısa bir süre önce yayınladığı raporda, SEC’in heyecanla beklenen spot Bitcoin ETF başvurularına 2024 yılının ikinci çeyreğinden önce onay vermeyeceği ifade edildi. Bu raporun medyaya yansımasının ardından Bitcoin’de 5.000 dolarlık sert bir düşüş yaşandı.