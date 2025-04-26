Kripto para piyasalarında vadeli işlem hacimleri hızla yükseliyor. Binance, nisan ayında vadeli işlemlerde 1 trilyon dolar eşiğini aşarak dikkatleri üzerine çekti.

OKX ve Bybit gibi diğer büyük borsalar da işlem hacimlerinde ciddi artışlar yaşadı. Gözler yeniden kaldıraçlı işlemlerin piyasa üzerindeki etkisine çevrildi.

CryptoQuant analisti JA Maartun’un paylaştığı verilere göre, Binance Vadeli İşlemler bölümü nisan ayı bitmeden şubat ve mart toplamlarını geride bıraktı. Nisan hacmi 1,04 trilyon doları aşarken, yalnızca ocak ayındaki 1,23 trilyon dolarlık seviye daha yukarıda kaldı.

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OKX de 519,9 milyar dolarlık hacme ulaştı; şubat ve martta ise sırasıyla 427 ve 306,7 milyar dolar seviyeleri kaydedilmişti. Bitget, geçen aya göre yaklaşık 165 milyar dolar artışla 435,4 milyar dolara ulaştı. Bybit ise 409 milyar dolar seviyesini aştı.

Bu artışlar Bitcoin’in hızlı değer kazanımıyla aynı döneme denk geldi. Haftalık bazda yüzde 12’ye yakın yükselen BTC, 85 bin dolardan 95 bin 563 dolar seviyesine çıktı. Binance’teki agresif piyasa alımlarının bu yükselişte etkili olduğu ifade ediliyor. Borsanın alım-satım oranı son bir ayda yüzde 19 artarken, yedi günlük yükseliş yüzde 6,2 oldu. Net alım hacmi yaklaşık 62 milyon dolara ulaştı.

Yükseliş Geçici mi?

Fiyat artışlarına rağmen piyasada temkinli bir hava da hakim. Kısa vadeli yatırımcılar (STH) ve madencilerin davranışları, kar satışlarının yoğunlaştığını gösteriyor. Maartun’un verilerine göre, yalnızca bir günde 47 binin üzerinde BTC borsalara gönderildi.

CryptoPotato’ya göre madenciler, BTC fiyatı 93 bin dolara yaklaşırken 18,6 milyon dolarlık satış yaptı. Ethereum balinaları da geri durmadı; son bir haftada yaklaşık 305 bin ETH, yani yaklaşık 540 milyon dolar değerindeki varlık, borsalara aktarıldı.

Satışların bu kadar senkronize gerçekleşmesi, mevcut yükselişin kalıcılığına dair soru işaretlerini artırdı.