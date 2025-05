Bitcoin fiyatı 7 Mayıs Çarşamba günü Asya piyasalarında 97 bin 650 dolara kadar yükselerek son beş günün en yüksek seviyesini gördü.

Ancak bu direnç seviyesini aşamayan lider kripto para, kısa sürede 96 bin 500 dolara geriledi. Yaklaşık 12 saat içinde 4 bin dolarlık artış kaydeden Bitcoin, gün sonunda yüzde 2,3 oranında değer kazandı. Yatırımcı duyarlılığı da aynı gün açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde olumlu yönde seyrediyor.

Fiyatlardaki yükselişin arkasında, ABD ile Çin arasında hafta sonu İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmesi planlanan üst düzey ticaret görüşmeleri yer alıyor.

6 Mayıs’ta yapılan açıklamaya göre ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng bir araya gelecek. Bessent, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Dünya ABD’ye yöneliyor; Çin eksik parçaydı. Ortak çıkarlarımızı görüşmek üzere cumartesi ve pazar günleri buluşacağız,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, mevcut ticaret engellerinin sürdürülemez olduğunu ve ayrışmak yerine adil ticaret istediklerini vurguladı.

Thanks to @POTUS, the world has been coming to the US, and China has been the missing piece—we will meet on Saturday and Sunday to discuss our shared interests.

The current tariffs and trade barriers are unsustainable, but we don’t want to decouple.

What we want is fair trade. pic.twitter.com/MYc4XvqME8

— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 6, 2025