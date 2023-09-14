Popüler kripto para borsası BitMEX’in kurucusu ve eski CEO’su Arthur Hayes, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Arthur Hayes, gelişen finansal ortamda, Bitcoin’in bir yatırım aracı olarak esnekliğini masaya yatırdı.

Arthur Hayes bununla birlikte Bitcoin fiyat tahmininde de bulundu. Hayes, ABD Merkez Bankası’nın (Fed), faiz oranlarını düşürmeye yönelik son kararının Bitcoin’de yeni bir yükselişi tetikleyeceğine inanıyor. Arthur Hayes, Fed’in faiz oranlarını düşürmeye başlaması halinde lider kripto para biriminin 70 bin dolara yükselmesini beklediğini belirtti.

Arthur Hayes daha önce de Mart ayında yaptığı açıklamada Bitcoin’in bu fiyat seviyesine yükseleceğini öngörmüştü. Ancak Hayes’in Mart ayındaki açıklamasının ardından Fed faiz oranlarını 3 kez yükseltti. BitMEX’in kurucu ortağı, Bitcoin’in Mart ayında öngördüğü 70.000 dolar seviyesine yükselememesine gerekçe olarak reel faiz oranından ziyade nominal Federal Rezerv (Fed) faiz oranına odaklanılmasını gösterdi.

Hayes, kısa bir süre önce paylaştığı “Are we there yet” başlıklı son blog gönderisinde piyasa katılımcılarındaki genel hissiyatın faiz oranları arttıkça riskli finansal varlıkların fiyatının düşeceği yönünde olduğunu belirtti.

Korea Blockchain Week etkinliğindeki açıklamalarını bir kez daha dile getiren Arthur Hayes, yatırımcıların pozitif reel getiri arayışının 10 Mart’ta Bitcoin’de boğa piyasasını başlattığına ve ardından BTC fiyatının %29’a yakın bir artış yaşadığına dikkat çekti.

BitMEX’in kurucu ortağı Bitcoin’in 2023 yılında birçok kez 30 bin dolar direncini test edip düşüş yaşadığını ancak buna rağmen hala bir önceki tüm zamanların en yüksek fiyat seviyesi olan 20.000 doların üzerine işlem gördüğünü de sözlerine ekledi.

Arthyr Gates ayrıca alışılmadık para politikalarının, artan devlet borcunun ve değişen ekonomik ortamın Bitcoin’in popülaritesindeki artışa katkıda bulunduğunu ifade etti.