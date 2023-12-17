VanEck’in CEO’su, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularının tamamını aynı anda onaylayacağını tahmin ediyor.

Spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan ilk şirketlerden biri olan VanEck’in CEO’su Jan van Eck, Bitcoin’e dair açıklamalarda bulundu. Jan van Eck, Bitcoin’i kopyalanması ve alt edilmesi zor, eşsiz bir varlık olarak tanımladı.

Jan van Eck, Bitcoin’in büyük bir balon olduğuna dair eleştirilere de yanıt verdi. VanEck CEO’su Jan van Eck, Bitcoin’in önümüzdeki 12 aylık zaman diliminde tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseleceğini söyledi.

Bitcoin (BTC) Ne Zaman ATH’ye Ulaşacak?

Jan van Eck, Bitcoin’le nasıl tanıştığını ve sektöre giriş hikayesini anlattı. Jan van Eck, Bitcoin’e ilgisini arttıran şeyin altınla Bitcoin arasındaki benzerlikler olduğunu söyledi. Sonuç olarak Jan van Eck’in varlık yönetim şirketi 2017 yılında tarihteki ilk spot Bitcoin ETF başvurularından birini yaptı.

Her ne kadar ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), şimdiye kadar spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin erteleme ve ret kararı verse de, başvuru sahipleri bu konuda sabırlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. VanEck bu kapsamda geride bıraktığımız hafta bir güncelleme yaptı ve spot Bitcoin ETF ürününün kısaltmasını HODL olarak değiştirdi. Jan van Eck şirketinin attığı bu adımdan gurur duyduğunu belirtti.

Altın ile Bitcoin’in kaydettiği performansları karşılaştıran Jan van Eck, spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanması durumunda BTC fiyatının yükselişe geçeceğine inanıyor. Jan van Eck, önümüzdeki 12 ay içerisinde BTC fiyatının 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor. Bitcoin son olarak bu fiyat seviyesine 2021 yılının Aralık ayında ulaşmıştı.

Bitcoin Balon mu?

2009 yılında piyasaya sürülen Bitcoin’in (BTC) fiyatında şimdiye kadar birçok kez devasa yükselişler ve devasa düşüşler gerçekleşti. Bu da bazılarının Bitcoin’i yakında patlayacak bir balona benzetmesine yol açtı. Dolayısıyla Bitcoin tarihteki en büyük finans balonu olan 1636 Hollanda Lale Soğanı Balonu’na benzetildi.

Ancak Jan van Eck bu benzetmeyi doğru bulmuyor ve bu tezi şu sözlerle çürütüyor:

Şimdiye kadar balon olan hiçbir şey, daha sonra kendisinden daha iyi performans göstermedi.

Jan van Eck, her çöküşten sonra çok daha güçlü bir şekilde toparlanan Bitcoin’in bir finans balonu olmadığını açık yüreklilikle ifade etti. Jan van Eck’e gelecekte Bitcoin’i alt edebilecek herhangi bir varlık olup olmadığı da soruldu. Jan van Eck bu soruya hayır yanıtını verdi.

Jan van Eck’e JPMorgan CEO’su Jamie Dimon başta olmak üzere diğer bankacıların Bitcoin’e dair yaptığı acımasız eleştiriler de soruldu. Jan van Eck bu soruya şu şekilde yanıtladı:

Eğer bankayla ya da şu ya da bu şekilde suçlularla hiç ilişkisi olmamış başka bir finans kurumuyla bağlantınız varsa ilk taşı atmayın. Bu konuyu burada kapatalım.