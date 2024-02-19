Robert Kiyosaki Bitcoin (BTC) fiyatının altı haneli fiyat seviyelerine beklenenden daha kısa süre içerisinde yükseleceğine inanıyor.

Kripto para piyasasını etkisi altına alan “lazer göz” trendinin başlamasının üzerinden iki yıl geçti. O dönemde birçok Bitcoin destekçisi varlığın 50.000 dolar ve 60.000 dolar seviyelerini geçtikten sonra 100.000 dolara yükseleceğine inanıyordu.

Ancak ne yazık ki 2021 yılındaki boğa sezonunda bu gerçekleşmedi. Bitcoin (BTC) fiyatı 69.000 dolara kadar yükseldikten sonra düşüşe geçti. 2022 yılında ve 2023 yılının başlarında Bitcoin (BTC) fiyatı ciddi düşüşler yaşadı. Sonuç olarak BTC 20.000 doların altına kadar geriledi.

2023 yılının ikinci yarısıyla birlikte kripto para piyasası yeniden toparlanmaya başladı. Bu toparlanmada ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklenti etkili oldu. Sonuç olarak 10 Ocak 2024 tarihinde ABD’de spot Bitcoin ETF’leri onaylandı. Onayın ardından Bitcoin fiyatı kısa vadede 49.000 dolardan 38.500 doların altına geriledi.

Böylelikle spot Bitcoin ETF’lerinin onayı, “söylentiyle al, haberle sat” anlatısını bir kez daha haklı çıkardı.

Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının uzun vadedeki etkilerinin olumlu olacağı konusunda ise pek fazla şüphe yok. Zira spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının üzerinden bir aydan biraz daha fazla süre geçmişken bu ürünlere önemli miktarda sermaye girişi yaşanmasıyla BTC fiyatı 2 yıllık aranın ardından tekrar 52.000 doların üzerine yükseldi.

Tüm bu gelişmeler sonucunda kripto para piyasasındaki yatırımcı hissiyatı yeniden pozitife döndü. Dolayısıyla bu süreçte birçok önde gelen analist ve uzman Bitcoin (BTC) fiyat tahminlerinde bulundu.

Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı, ekonomist Robert Kiyosaki de bu isimlerden biri. Birkaç yıldır Bitcoin’in önde gelen destekçileri arasında yer alan Robert Kiyosaki, ABD doları gibi fiat para birimlerini “sahte” olarak tanımlarken Bitcoin, altın ve gümüşten övgü dolu sözlerle bahsediyor.

Robert Kiyosaki kısa süre önce yaptığı bir paylaşımda Bitcoin (BTC) fiyatının Haziran 2024’te kadar 100.000 dolara yükseleceğini iddia etti.

BITCOIN to $100k by June 2024. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 18, 2024