Jack Dorsey’e göre doların yerini alacak Bitcoin, 1 milyon dolara ulaşabilir.

Bitcoin, güncel fiyat performansı ile yatırımcılara boğa piyasasının bitip bitmediğini sorgulatıyor. Ancak uzun vadeye odaklanan isimler de bulunuyor.

BTC’ye desteğiyle bilinen Jack Dorsey, kripto paranın 1 milyon dolara ulaşacağına inanıyor.

Bitcoin Doların Yerini Alacak

X, eski adıyla Twitter’ın kurucusu ve Block CEO’su Jack Dorsey, 2020-2021 boğa piyasasında Bitcoin’i destekleyen ve kripto parayla özdeşleşen figürlerden biri haline gelmişti.

Dorsey’e göre Bitcoin, uzun vadede hala yükseliş eğiliminde. İş insanına göre BTC, 2030’a kadar 1 milyon dolar fiyat seviyesine ulaşabilir.

Dorsey’nin bu beklentisinin ardında, Bitcoin’in dünyanın rezerv para birimi olan doların yerini alacağı tahmini yatıyor.

Biraz zaman alacak, fakat insanlar yavaş yavaş bu sistemin değerini, neden çok güçlü olduğunu ve neden her şeye hükmeden doların yerini alacak potansiyelde olduğunu anlayacak.

Dorsey’e göre hem dolar hem de mevcut durumdaki en büyük rakibi olan Çin yuanı, paranın değerini kontrol ediyor. Ancak Bitcoin, değer yönetimi konusunda kontrolü insanlara geri veriyor.

Bitcoin Düşüşü Sürdürüyor

Kısa vadeye dönersek, Bitcoin temmuz ayıyla birlikte sert bir düşüş trendine girdi. Kripto para, geçtiğimiz hafta 53 bin dolara kadar geriledi.

En büyük kripto para, hafta sonu yeniden yukarı yöneldi ve 58 bin doların üzerine çıktı. Ancak bu seviyede pek uzun süre kalamadı.

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Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,1 değer kaybetti. Geçtiğimiz saatlerde 54 bin dolar bandına gerileyen BTC, haber yayın saati itibarıyla 57.780 dolardan işlem görüyor.