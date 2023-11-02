Yatırım araştırma şirketi Bernstein, Bitcoin (BTC) fiyatının önümüzdeki iki yıllık süreçte 150.000 dolara yükselebileceğine inanıyor. İşte nedeni:

Bernstein’e göre ABD’de SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesiyle, Bitcoin’in dolaşımdaki arzının kabaca %10’luk kısmı bu tür ürünlere kayacak. CNBC’de yer alan bir rapora göre Bernstein analistlerinden Gautam Chhugani, Bitcoin’de beklenen yükselişin, spot Bitcoin ETF’leri kaynaklı pozitif havadan kaynaklanacağını düşünüyor.

Bitcoin 2025 Yılında 150.000 Dolara Yükselecek

Bernstein, 2024 yılının ilk çeyreğine kadar ABD’de bir veya birden fazla spot Bitcoin ETF’inin onaylanacağına inanıyor. Şu anda halihazırda aralarında BlackRock, Fidelity, ARK Invest, Galaxy Digital, Invesco, Wisdom Tree gibi devlerin yer aldığı 8 ila 10 arasındaki şirket, SEC’e spot Bitcoin ETF’i için başvuru yapmış durumda.

Bernstein, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakmasıyla birlikte Bitcoin’in dolaşımdaki arzının %10’luk kısmının bu ürünlere kayacağını öngörüyor. Örnek vermek gerekirse dünyanın en büyük Bitcoin fonu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), BTC’nin dolaşımdaki arzının %3’lük kısmına sahip.

Bernstein analisti Gautam Chhugani, çok kısa bir süre içerisinde ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına inanıyor.

Bitcoin’de Yaklaşan Blok Ödülü Yarılanması (Halving)

Chhugani, Bitcoin’de 2024 yılının Mart ile Nisan ayları arasında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanmasıyla birlikte madencilik sektörünün temizleneceği görüşünde. Chhugani, yarılanmayla birlikte başarısız madencilerin silinip gideceğini ve ayakta kalmayı başaranların ise ciddi getiriler elde edeceğini belirtti.

Bitcoin’de 2024 yılında dördüncü blok ödülü yarılanması gerçekleşecek. Bitcoin ağında blok ödülleri her dört yılda bir otomatik olarak yarı yarıya azaltılıyor. Daha önceki blok ödülü yarılanmaları 2012, 2016 ve 2020 yıllarında gerçekleşti. Blok ödülü yarılanmaları, Bitcoin üretimini yarı yarıya azalttığından genellikle BTC fiyatı için olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor. Tarihsel süreçte Bitcoin’in blok ödülü yarılanmalarından sonra yükselişe geçerek rekor fiyat seviyelerine ulaşması dikkat çekiyor.

Bitcoin 2020 yılındaki blok ödülü yarılanmasının ardından yükselişe geçerek 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Lider kripto para birimi 2023 yılı itibariyle 35.000 dolardan işlem görüyor. Yani bu neredeyse yarı yarıya bir değer kaybı yaşadığını gösteriyor.

Bununla birlikte analistler ve uzmanlar, Bitcoin (BTC) fiyatının yarılanma öncesi ve sonrasında yükselişe geçeceğine dair çeşitli tahminlerde bulunuyor. Önde gelen kripto para analistlerinden Michael Van de Poppe kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla BTC fiyatının 2023 yılı sonlanmadan önce 50.000 dolara yükseleceğini öngördü.

Önümüzdeki dönemde blok ödülü yarılanmasıyla birlikte, spot Bitcoin ETF’leri ve kripto para şirketlerine yönelik açılan davaların da Bitcoin (BTC) fiyatı üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.