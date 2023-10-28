İsrail-Hamas savaşının paylak vermesinin ardından altın %10, Bitcoin ise %20 oranında değer kazandı.

Birkaç hafta önce İsrail ile Hamas arasında savaşın patlak vermesiyle birlikte hem Bitcoin hem de altın iyi performans göstermeye başladı. Biz de bu nedenle OpenAI’ın yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT’ye İsrail ile Hamas savaşı sırasında hangi varlığın daha iyi performans sergileyeceğini sorduk.

Savaş Dönemlerinde Altın ve Bitcoin

Tıpkı 2022 yılında patlak veren Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi İsrail-Hamas savaşı da finansal piyasaları olumsuz etkiledi. Jeopolitik gerilimler finansal piyasalara zarar veriyor ve bu dönemlerde bazı varlıklar diğerlerinden daha iyi performans gösteriyor.

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 7 Ekim 2023 tarihinde başladı. O tarihte altın son iki haftada %7 oranında değer kaybetmesinin ardından 1.830 dolardan işlem görüyordu. Ancak jeopolitik risklerin artmasıyla bilikte altın yükselişe geçti ve 1.900 dolara ulaştı. Geride bıraktığımız Cuma günü ise altın fiyatı 2.000 doların üzerine yükseldi. Böylelikle altın, İsrail-Hamas savaşının başladığı tarihten 28 Ekim’e kadar %10 oranında değer kazandı.

Bitcoin de benzer şekilde yükselişe geçti. Ancak bu yükselişin, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler nedeniyle gerçekleştiğine dair çok sayıda spekülasyon var. Bununla birlikte SEC, henüz spot Bitcoin ETF’lerine onay vermedi.

İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim tarihinde Bitcoin 28.000 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bitcoin savaşın başlamasının ardından 27.000 doların altına kadar gerilese de sahte haberlerin de etkisiyle yükselişe geçti. Bu hafta başında, özellikle Pazartesi ve Salı günü, Bitcoin fiyatında astronomik yükselişler yaşandı ve lider kripto para birimi 35.000 dolarla son 17 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Her ne kadar Bitcoin şu anda 34.000 dolar bandında işlem görse de son 3 haftalık süreçte %23 oranında artıda.

ChatGPT’ye Sorduk: Bitcoin mi Altın mı?

ChatGPT, İsrail ile Hamas arasındaki savaş devam ederken, Bitcoin ve altının gelecekte nasıl bir performans sergileyebileceğini sorduğumuzda yanıt vermemeyi tercih etti. ChatGPT bunun yerine hem altının hem de Bitcoin’in fiyatının jeopolitik riskler, ekonomik koşullar ve yatırımcıların piyasa hissiyatı başta olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilendiğine dikkat çekti.

Tüm yatırım araçlarının kendine özgü riskler taşıdığını ve altın gibi varlıkların enflasyon ve siyasi belirsizlik dönemlerinde iyi bir performans sergilediğini belirtti. ChatGPT bununla birlikte geçmiş fiyat hareketliliklerinden yola çıkarak altının gelecekteki fiyat performansının tahmin edilemeyeceğini sözlerine ekledi.

ChatGPT’ye güvenli liman olarak Bitcoin’in mi yoksa altının mı daha iyi olduğunu sorduk. ChatGPT bu soruya şöyle yanıt verdi:

Altın, enflasyona karşı güvenilir bir koruma sağlama konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir. Yüksek enflasyon dönemlerinde bile değerini uzun süreler boyunca koruma eğilimindedir. Bitcoin ise “dijital altın” adlandırılıyor, sınırlı arzı ve dijital çağda değer saklama aracı olarak görüldüğünden bazıları Bitcoin’in enflasyona karşı koruma sağlayabileceğini düşünüyor. Ancak Bitcoin’in altına kıyasla daha kısa bir geçmişe sahip olması nedeniyle henüz birden fazla ekonomik döngü boyunca test edilmediğini unutmamak gerekiyor.