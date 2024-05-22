Ethereum ekosisteminin kilit oyuncularından MetaMask, kripto para dünyasındaki en büyük ayrımlardan birini aşmaya hazırlanıyor.

En popüler Ethereum cüzdanı MetaMask, Bitcoin ağı entegrasyonu üzerinde çalışıyor. Konu hakkında bilgi sahibi iki kişi, MetaMask’in Bitcoin ağı entegrasyonu üzerinde çalıştığını doğruladı. İsmi açıklanmayan bir başka kaynak ise MetaMask’in başlangıçta Bitcoin ağı için sınırlı özellikler sunacağını ancak zaman içerisinde daha fazla geliştirileceğini söyledi.

Ethereum ekosisteminde en çok kullanılan gözetimsiz kripto para cüzdanı MetaMask’e Bitcoin entegrasyonunun önümüzdeki ay gelebileceği belirtiliyor.

Ethereum ekosisteminin merkezsiz finansa (DeFi) açılan kapısı MetaMask yaklaşık 30 milyon kullanıcıya sahip. Ethereum ağı bundan yaklaşık 10 yıl önce piyasaya sürüldü ve Bitcoin’in altında yatan blockchain teknolojisini daha da geliştirerek akıllı sözleşme işlevselliği getirdi.

Bitcoin ağına geride bıraktığımız ay NFT benzeri Ordinals ve Runes eklendi. Böylelikle Bitcoin ağında da meme token’ların oluşturulmasına olanak sağlandı.

MetaMask, Ethereum odaklı araştırma ve geliştirme şirketi Consensys tarafından geliştirildi. Consensys’un kurucusu ise Ethereum’un kurucu ortaklarından Joseph Lubin.

MetaMask şu anda doğrudan Bitcoin’i desteklemiyor, ancak Ethereum’un merkezi olmayan uygulamalarına Bitcoin’i köprülemek için Ethereum uyumlu bir ERC-20 token olan Wrapped Bitcoin (WBTC) kullanıyor.