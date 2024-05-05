Bu yazımızda ChatGPT’ye göre Mayıs ayında Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına yol açabilecek faktörlere yakından göz atacağız.

Özet:

Bitcoin (BTC) son birkaç haftada kaydettiği fiyat düzeltmesi sonucunda ciddi değer kayıpları yaşadı. Ancak son günlerde toparlanan BTC, yatırımcıların umutlarını yeniden canlandırmaya başladı.

ChatGPT’ye göre pozitif düzenlemeler ve kurumsal benimsenmenin artması gibi faktörler, Mayıs ayında BTC’de yükselişi tetikleyebilir.

Bitcoin Mayıs Ayında Yükselecek mi?

2024 yılına harika bir başlangıç yapan ve 14 Mart’ta 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirleyen BTC, Nisan ayında düşüş trendine girdi. Lider kripto para birimi Mayıs ayına da iyi bir başlangıç yapamadı ve kısa süre önce 56.500 dolara kadar gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Buna rağmen son birkaç gün içerisinde bir miktar toparlanan Bitcoin, yatırımcıların yükseliş beklentilerini yeniden canlandırdı. Biz de bu kapsamda ChatGPT’ye Mayıs ayında Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıp ulaşamayacağını sormaya karar verdik.

OpenAI’ın yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT, Bitcoin’in rekor seviyelere ulaşabileceğini ancak bunun için öncelikle birkaç faktörün kritik rol oynayacağını söyledi.

ChatGPT’ye göre olumlu haberler, Bitcoin’in Mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoruna ulaşmasını tetikleyebilecek en önemli faktör olabilir. Bunlardan biri de Ripple ile SEC arasında 2020 yılından bu yana devam eden dava. 2023 yılında SEC karşısında 3 kısmi zafer kazanan Ripple’ın davayı kazanması, kripto para piyasasında yeni bir boğa koşusunun kapılarını aralayabilir.

ChatGPT, Bitcoin’in Mayıs ayında yükselişe geçmesine yol açabilecek bir diğer faktör de kurumsal benimseme konusundaki gelişmeler. ChatGPT bu durumun Bitcoin’e yüksek miktarda sermaye girişine yol açabileceğini söyledi.

Yapay zeka botuna göre teknolojik gelişmeler, yatırımcıların piyasa duyarlılığı, makroekonomik gelişmeler ve arz-talep dinamikleri de Mayıs ayında Bitcoin’in performansında önemli rol oynayabilir.

Bitcoin’in Yükselişe Geçeceğini Gösteren İşaretler

Birçok gösterge, Bitcoin’deki fiyat düzeltmesinin uzun sürmeyeceğine işaret ediyor. Bunlardan biri de Nisan ayının başından bu yana düşüş yaşayan MVRV (Piyasa Değeri – Gerçekleşen Değer) metriği.

Bu metriğin 3,5’in üzerinde olması BTC fiyatının zirveye yakın olduğu, 1’in altında olması ise Bitcoin’de dip seviyenin yaklaştığı şeklinde yorumlanıyor. MVRV oranı 2 Mayıs’ta 1,87’ye düşerek varlık için alım sinyali verdi.

Bitcoin’de yükselişe işaret eden bir diğer faktör de BTC borsa net akışı. Yatırımcıların BTC’lerini borsalardan çekerek gözetimsiz kripto para cüzdanlarına aktarması, satış baskısı olasılığını azalttığından bir yükseliş işareti olarak yorumlanıyor.

Bitcoin’de boğa sezonunun yaklaştığına işaret eden önemli işaret geride bıraktığımız Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin blok ödülü yarılanması. Tarihsel veriler, Bitcoin fiyatının, blok ödülü yarılanmasını takip eden aylar içerisinde yükselişe geçtiğini ve tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu kırdığını gösteriyor.