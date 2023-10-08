Bitcoin madencilik şirketleri geride bıraktığımız ay olağanüstü sonuçlar elde etti.

2023 yılının Eylül ayı Bitcoin madencileri için rüya gibi geçti. Topluluk Eylül ayında SBF, Celsius kurucusu Mashinsky gibi isimlere yönelik açılan davalara odaklanmışken Bitcoin madencilik şirketlerinin hash oranları bu süreçte istikrarlı bir şekilde arttı.

Bu veriler, Kraken borsasına son 5 yılın en büyük Bitcoin girişlerinin yaşandığı ve hash oranının 506,06 milyona yükseldiği bir dönemde geldi.

CleanSpark En İyi Yılını Geçiriyor

Bitcoin madencilik şirketi CleanSpark Eylül ayında 643 BTC çıkararak toplam rezervlerini 2.240 BTC’ye yükseltti. CleanSpark CEO’su konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Eylül ayı rakamları sonucunda 2023’ün şirketin en iyi performans gösterdiği yıl olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

We had our best quarter and best fiscal year ever. Our efficiency is up, our energy costs are among the best in the industry, and our facilities are running at max capacity. I'm especially proud of our teams and leaders who, day in and day out, demonstrate grit@CleanSpark_Inc… https://t.co/61LGL4kAKL — Zach Bradford (@ZachKBradford) October 3, 2023

Bir diğer Bitcoin madencilik şirketi Riot Blockchain de harika bir ayı geride bıraktıklarını bildirdi. Riot Blockchain, 2023 yılının Eylül ayında toplamda 362 BTC çıkardı.

Marathon Digital Eylül Ayında 1.000’in Üzerinde BTC Çıkardı

CleanSpark ve Riot Blockchain için Eylül ayı harika geçti. Bununla birlikte Marathon Digital ise Eylül ayında olağanüstü sonuçlar elde etti ve rakipleri CleanSpark ve Riot Blockchain’i geride bıraktı.

Marathon Digital Holdings’ September #Bitcoin Production Update is here: – Increased Monthly Average Operational Hash Rate 20%

– Produced 1,242 BTC in September 2023 and 8,610 BTC Year-To-Date

– Record Monthly Share of Miner Rewards at 4.3%

– Combined Unrestricted Cash and… — Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA) (@MarathonDH) October 4, 2023

Marathon Digital yaptığı resmi basın açıklamasında Eylül ayında 1.242 BTC, yılbaşından bu yana ise toplamda 8.610 BTC çıkardığını açıkladı. Marathon Digital bu açıklamasında ayrıca şirketin gelecek planlarından da bahsedildi. Basın açıklamasında şirketin öncelikli hedefinin büyümeye devam etmek olduğu belirtildi. Marathon Digital bu kapsamda düşük maliyetli yenilenebilir enerji bulunan ülkelerde yeni tesisler kurabileceklerinin sinyallerini verdi.