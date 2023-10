Bitcoin madencilik şirketleri geride bıraktığımız ay olağanüstü sonuçlar elde etti.

2023 yılının Eylül ayı Bitcoin madencileri için rüya gibi geçti. Topluluk Eylül ayında SBF, Celsius kurucusu Mashinsky gibi isimlere yönelik açılan davalara odaklanmışken Bitcoin madencilik şirketlerinin hash oranları bu süreçte istikrarlı bir şekilde arttı.

Bu veriler, Kraken borsasına son 5 yılın en büyük Bitcoin girişlerinin yaşandığı ve hash oranının 506,06 milyona yükseldiği bir dönemde geldi.

Bitcoin madencilik şirketi CleanSpark Eylül ayında 643 BTC çıkararak toplam rezervlerini 2.240 BTC’ye yükseltti. CleanSpark CEO’su konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Eylül ayı rakamları sonucunda 2023’ün şirketin en iyi performans gösterdiği yıl olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

We had our best quarter and best fiscal year ever. Our efficiency is up, our energy costs are among the best in the industry, and our facilities are running at max capacity. I'm especially proud of our teams and leaders who, day in and day out, demonstrate grit@CleanSpark_Inc… https://t.co/61LGL4kAKL

— Zach Bradford (@ZachKBradford) October 3, 2023