Bitcoin fiyatının son dönemde düşüşe geçmesiyle madencilerin gelirleri de önemli ölçüde azaldı.

Her ne kadar Bitcoin ağının hash oranı ve BTC madencilik zorluğu gibi metrikler tüm zamanların en yüksek seviyelerinde olsa da aynı şey hash fiyatı için söylenemez.

Lider kripto para birimi Bitcoin fiyatı yaşanan düşüşler sonrası toparlanamadı. Dolayısıyla bu durum madencileri de olumsuz etkiledi. Bitcoin madencilerinin tera-hash başına elde ettiği geliri gösteren Bitcoin hash fiyatı metriği, 2022 yılının Kasım ayındaki FTX çöküşünden bu yana görülmemiş seviyelere geriledi.

Bitcoin Madencilerinin Gelirleri Düşüşte

Bitinforcharts verileri, Bitcoin madencilerinin günlük terahash başına saniyede elde ettiği gelirin 0,058 dolara düştüğünü gösteriyor. Sonuç olarak bu, Ordinals çılgınlığı nedeniyle 3 ay önce Mayıs’ta kaydedilen 0,118 dolar seviyesine kıyasla %50’lik bir düşüş anlamına geliyor.

Bitcoin’de hash fiyatı yani madencilik geliri, BTC fiyatı ve işlem hacmiyle pozitif korelasyona sahip. Bu da Bitcoin fiyatı ve işlem hacmi ne kadar yüksek olursa madencilerin elde edeceği gelirin de o kadar yüksek olacağı anlamına geliyor. Öte yandan hash fiyatı ile hash oranı ve madencilik zoruluğu arasında ise negatif bir korelasyon bulunuyor.

Madenciler için İşler Kötüleşiyor

Madencilik gelirlerindeki düşüş, Bitcoin’in 26 bin dolar seviyesinde işlem gördüğü sırada 55,62 trilyon hash ile tüm zamanların en yüksek seviyesini belirlemesinden günler sonra yaşandı. Bu konuyla ilgili olarak CryptoPotato’ya açıklamalarda bulunan Bitfinex sözcüsüne göre madenciler, şu anki Bitcoin fiyatının, lider kripto para biriminin gerçek değerinde aşağı yönlü bir sapma gösterdiğini düşünüyor.

Madenciler Bitcoin fiyatının eninde sonunda yeniden yükseleceğinden emin olabilirler çünkü bu gerçek değerinden sadece aşağı doğru bir sapma olarak yorumlanabilir. Dolayısıyla bu fiyatlarda Bitcoin madenciliği yapmak için daha fazla kaynak yatırımı yapmak onlar için oldukça kârlı olabilir.

Bitfinex sözcüsüne göre madenciler şu anda bir yol ayrımında ve BTC fiyatındaki düşüşün devam etmesi durumunda kâr marjlarını korumak için ellerindeki BTC’leri tutmaya devam edeceklerini mi yoksa satacaklarını mı düşünüyor. Madenciler ellerindeki BTC’leri satmaya başlarsa bu durum Bitcoin’deki düşüşü daha da tetikleyebilir.