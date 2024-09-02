BTC madencilik gelirinde yüzde 10’a varan düşüş yaşandı. Ancak büyük yatırımcılarının sayısı da artıyor.

Zincir üstü analiz platformu Bitbo’nun verilerine göre, Bitcoin madencileri kazandıkları gelir bakımından son bir yılın en kötü ayını geçiriyor.

Bitcoin madencileri, ağustos ayında madencilikten 827 milyon dolar gelir elde etti. Bu değer, 927,35 milyon dolar kazandıkları temmuz ayında kıyasla yüzde 10’dan fazla gerilemeyi temsil ediyor.

İşlem Ücretlerinde 4 Milyon Dolar Gerileme

Dijital varlık ürünleri, Bitcoin fiyatının rekor kırdığı mart ayında 1,9 milyar dolar yatırım almıştı. Güncel haftalık gelir, bu değere kıyasla yüzde 57 düşüşü temsil ediyor.

Zincir üstü işlem ücretleri de düşüşten etkilendi. The Block verilerine göre madenciler, ağustos ayında işlem ücretlerinden 20,76 milyon dolar kazandı. Temmuz ayında 4,14 milyon dolar daha fazla işlem ücreti geliri elde edilmişti.

Değerler nisan ayıyla kıyaslanınca, Bitcoin madencilerinin gelirindeki keskin düşüş daha net ortaya çıkıyor. Madenciler, nisan ayında madencilikten 1,5 milyar dolar, işlem ücretlerinden ise 281 milyon dolar gelir elde etmişti.

Ağustos ayında madenciliği yapılan BTC sayısı da düştü. Temmuz ayında 14.725 BTC basılırken, ağustos ayında 13.843 BTC üretildi.

Madenciler, 727 milyon dolar gelir elde ettikleri Eylül 2023’ten beri ilk kez bir ayı bu kadar düşük gelir ile geçiriyor. BTC fiyatı ise tam aksine aradan geçen sürede ikiye katlanarak 58 bin dolara yükseldi.

Madencilik zorluğu ise ağustos ayında 86,87 trilyondan 89,47 trilyona yükselerek rekor kırdı.

Bitcoin Balinalarının Sayısı Artıyor

Madencilik geliri azalırken, Bitcoin balinalarının sayısında önemli bir artış gözlendi. Kripto analiz platformu Santiment, en az 100 BTC sahibi yatırımcılarının sayısının ağustos ayında 283 arttığını açıkladı.

Bu gruptaki toplam yatırımcı sayısı, böylece 16,120’ye çıktı. Söz konusu balina grubu, neredeyse bir buçuk yıldır ilk kez bu kadar kalabalık.