Büyük Bitcoin madenciliği şirketleri, yeni verilere göre gelirlerinin düşmesi nedeniyle BTC satmaya hazırlanıyor olabilir.

Bitcoin, 20 Mayıs’ta gerçekleşen halving nedeniyle gelirleri sert bir şekilde çakılan madencilerden satış baskısı görebilir. Halving, Bitcoin blok ödülünü 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye düşürmüştü.

Kripto araştırma şirketi Kaiko, günlük BTC üretiminin 900’den 450’ye gerilediğini açıkladı. Üretimdeki bu düşüş, güncel kur ile yılda 10 milyar dolar gelir kaybı anlamına geliyor.

Madenciler Satışa Başlayabilir

Madenciler gelir kaybına memecoin çılgınlığı ve Bitcoin Runes kaynaklı ücret gelirindeki artış sayesinde bir süre dayandı. Fakat kripto para piyasasındaki genel düzeltmeyle beraber hem memecoin piyasası hem de Runes ekosistemi durgunlaşmaya başladı.

Kaiko’ya göre en büyük halka açık Bitcoin madenciliği şirketleri arasında bulunan Marathon’un kasasında 17.631 BTC, Riot’ın ise 8.872 BTC bulunuyor. Marathon’un BTC rezervinin değeri güncel kur ile 1 milyar doları aşarken, Riot’ın rezerviyse 500 milyon doları geçiyor.

Marathon Digital’ın nisan ayındaki BTC gelirinin yüzde 16’sını işlem ücretleri oluşturuyor. Bu pay, mart ayına kıyasla yüzde 4,5 artmıştı. Marathon, işlem sayısının ve dolayısıyla işlem ücretlerindeki güncel düşüşün, madencilerin satış baskısını artırmasıyla sonuçlanabileceğini ekledi.

Madenciler rezervlerinin bir kısmını bile bu ay satmaya zorlansa, piyasalara negatif etkisi olur. Al sat faaliyetleri yaz aylarında genelde azalıyor ve likidite suyunu çekiyor.

Could $BTC miners become forced sellers as fees fall? Higher transaction fees offset lower miner rewards for firms in April, but this has since reversed. Check out our latest debrief for the full trend:https://t.co/mvlZi2k0sv — Kaiko (@KaikoData) May 13, 2024

Kaiko’ya göre madenciler, 2022 kripto kışında rezervlerindeki Bitcoin’lerin büyük kısmını sattı. Ancak aradan geçen iki yılda sattıklarından daha fazlasını toplamayı da ihmal etmediler. Bitcoin de 16.500 dolara gerilediği Aralık 2022’den 73.500 dolara çıkarak rekor tazelediği Mart 2024’e yüzde 350 değer kazandı.

Marathon dahil büyük madencilik şirketlerinden bazıları, halving ve piyasadaki durgunlaşma nedeniyle gelir hedeflerini yakalayamadı.