Büyük Bitcoin madenciliği şirketleri, yeni verilere göre gelirlerinin düşmesi nedeniyle BTC satmaya hazırlanıyor olabilir.

Bitcoin, 20 Mayıs’ta gerçekleşen halving nedeniyle gelirleri sert bir şekilde çakılan madencilerden satış baskısı görebilir. Halving, Bitcoin blok ödülünü 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye düşürmüştü.

Kripto araştırma şirketi Kaiko, günlük BTC üretiminin 900’den 450’ye gerilediğini açıkladı. Üretimdeki bu düşüş, güncel kur ile yılda 10 milyar dolar gelir kaybı anlamına geliyor.

Madenciler gelir kaybına memecoin çılgınlığı ve Bitcoin Runes kaynaklı ücret gelirindeki artış sayesinde bir süre dayandı. Fakat kripto para piyasasındaki genel düzeltmeyle beraber hem memecoin piyasası hem de Runes ekosistemi durgunlaşmaya başladı.

Kaiko’ya göre en büyük halka açık Bitcoin madenciliği şirketleri arasında bulunan Marathon’un kasasında 17.631 BTC, Riot’ın ise 8.872 BTC bulunuyor. Marathon’un BTC rezervinin değeri güncel kur ile 1 milyar doları aşarken, Riot’ın rezerviyse 500 milyon doları geçiyor.

Marathon Digital’ın nisan ayındaki BTC gelirinin yüzde 16’sını işlem ücretleri oluşturuyor. Bu pay, mart ayına kıyasla yüzde 4,5 artmıştı. Marathon, işlem sayısının ve dolayısıyla işlem ücretlerindeki güncel düşüşün, madencilerin satış baskısını artırmasıyla sonuçlanabileceğini ekledi.

Could $BTC miners become forced sellers as fees fall?

Higher transaction fees offset lower miner rewards for firms in April, but this has since reversed.

Check out our latest debrief for the full trend:https://t.co/mvlZi2k0sv

— Kaiko (@KaikoData) May 13, 2024