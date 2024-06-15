Bitcoin, ABD’de TÜFE verileri açıklandığından beri baskılanmayı sürdürüyor. Son 24 saatte yüzde 1,5’a yakın değer kaybeden BTC, haber yayın saati itibarıyla 67 bin doların altından işlem görüyor.

Analistlere göre, Bitcoin madencileri de kripto para fiyatına aşağı yönde baskıda bulunuyor.

Madenciler Bitcoin Satıyor

Zincir üstü analiz kaynağı CryptoQuant, 13 Haziran’da yayınladığı raporunda Bitcoin madencilerinin kripto para hareketlerine ışık tuttu.

Rapora göre, madencilik havuzlarından 9 Haziran’da Binance’e 3 binin üzerinde BTC gönderildi. Bu değer son iki ayın en yüksek seviyesini temsil ediyor.

Merkezi borsalara (CEX) kripto para gönderilmesi, özellikle madenciler gibi büyük oyuncular tarafından gerçekleştirildiğinde satış yapma niyeti yansıtıyor. CEX’lerdeki kripto arzındaki artış, bu nedenle ilgili kripto para için satış baskısının artması şeklinde yorumlanıyor.

Tezgah üstü (OTC) platformları kullanan madencilere bakıldığında, 10 Haziran’da bu platformlard 1.200 BTC satıldığı görülüyor.

Halka açık madencilik şirketleri de son dönemde Bitcoin satışlarını artırdı. Bu şirketlerden biri olan Marathon Digital, haziran ayında toplam 1.400 BTC’yi elden çıkardı. Kıyaslamak gerekirse şirket, mayıs ayında yalnızca 390 BTC satmıştı.

Neden Bitcoin Satıyorlar?

Madencilerin Bitcoin satışlarındaki artışın ardındaki en büyük etmen halving. Halving, üretilen blok başına kazanılan ödülün yarı yarıya azalmasını ifade ediyor.

Bitcoin madencileri blok üreterek ve onayladıkları işlemlerden ücret talep ederek para kazanıyor. Dolayısıyla halving, gelir kaynaklarından birini yarı yarıya azaltmış oldu.

Son halving nisan ayında gerçekleşti ve Bitcoin blok ödülleri 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye gerildi. Bitcoin fiyatının yatay seyretmesi de madenci ekonomisini olumsuz etkiliyor.