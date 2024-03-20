Bitcoin’deki son yükseliş trendi, Bitcoin madencilerini satış yapmaya teşvik etti.

Yapılan son satışlar sonucunda Bitcoin madencilerinin rezervleri, 2021 yılının Nisan ayından bu yana görülmeyen seviyelere geriledi. Bu süreçte Bitcoin fiyatı da 61.000 doların altına geriledi. Bu gelişme, ağdaki aktif adres sayısının azalmasıyla aynı döneme denk geldi.

Kripto para analitik platformu CryptoQuant’ın verilerine göre Bitcoin madencilerin rezervleri önemli ölçüde düşüş yaşadı. Veriler, madencilerinin rezervlerinin 2021 yılının Nisan ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilediğine işaret ediyor. Bu durum, Bitcoin madencilerinin varlık üzerindeki satış baskısını gösteriyor.

Bitcoin’de endişe verici bir diğer gelişme ise aktif adres sayısının Bitcoin fiyatındaki yükselişe ayak uyduramaması. Kripto para analitik platformu CryptoQuant, Bitcoin’de kısa vadeli yatırımcıları tarafından yapılan kâr satışlarında artış yaşandığını tespit etti.

Bu kâr realizasyonu eğilimi, BTC fiyatı için kritik bir dönüm noktasına işaret edebilir.

Spot Bitcoin ETF’leri 10 Ocak 2024 tarihinde onaylandı ve 11 Ocak’ta ABD borsalarında işlem görmeye başladı. Bu süreçte birçok bireysel yatırımcı spot Bitcoin ETF’lerine akın etti. Bu akın sonucunda Bitcoin fiyatı ciddi bir artış yaşayarak 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ancak Bitcoin son bir haftalık süreçte %15 oranında değer kaybetti ve piyasada yüz milyonlarca dolarlık işlemin tasfiyesine yol açtı.

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik büyük ilgi ve yaklaşan Bitcoin blok ödülü yarılanması, BTC fiyatında daha büyük bir ralliyi tetikleyebilir.

Bitcoin’in 21 milyon BTC ile sınırlı arzının %93’lük önemli bir bölümü halihazırda dolaşıma sokulmuş durumda. Bundan yaklaşık bir ay sonra Bitcoin’de gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanması bu anlamda çok önemli bir kilometre taşına işaret ediyor.