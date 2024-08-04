Bitcoin’in son rallisi madencilik gelirinin yüzde 50 artmasını sağladı.

En büyük kripto para, geçtiğimiz hafta yaşanan ralli ile 69 bin dolara kadar yükseldi. Ralli ile birlikte hash oranı yükselişe geçti ve madencilik gelirinde ciddi bir iyileşme yaşandı. Bitcoin, kısa vadede artık madencilerden daha az satış baskısı görebilir.

CryptoQuant’ın yeni raporuna göre Bitcoin hash oranı, rekor seviyenin yalnızca yüzde 3 altında seyrediyor.

Bitcoin Hash Oranı Yükseliyor

Bitcoin hash oranı, 9 Temmuz’da şubat ayından beri görülen en düşük seviyeye gerilemişti. Hash oranı, aradan geçen sürede yüzde 6 artarak 604 EH/s’ye yükseldi. CryptoQuant analistleri, hash oranında yükselişi genelde fiyat rallisinin izlediğine dikkat çekti.

Hash oranıyla birlikte madencilerin kâr düzeyi de arttı. Madenciler halving’den beri ilk kez bu kadar yüksek kazanmaya başladı. Madencilerin kâr düzeyinin artması, operasyonlarını sürdürmek için Bitcoin satmalarını gereksiz kılacağından dolayı BTC üzerindeki satış baskısının azalması anlamına geliyor.

Bitcoin’in güncel rallisi, madencilik gelirinde yaklaşık yüzde 50 artış sağladı. Geçtiğimiz ay günlük 22 milyon dolar kazanan madenciler, artık 32 milyon dolar kazanıyor.

Madenciler Bitcoin Biriktiriyor

Gelir ve kârın artmasıyla, madencilerin sattığı Bitcoin sayısı geriledi. Madenciler yılın ilk aylarında günlük 10 bin ile 20 bin arası BTC satıyordu. Günlük satışlar mevcut durumda 5 bin ile 10 bin arasına geriledi.

Madencilik şirketleri arasında da ilginç bir trend ortaya çıktı. Küçük şirketler BTC satarken, büyük şirketler satın alıyor. Büyük madencilik şirketleri, yıl başından beri 4 bin BTC satın aldı. Küçük şirketler ise aynı sürede yaklaşık 8 bin BTC sattı.