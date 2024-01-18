Veriler, Bitcoin madencilerinin borsalara gönderdiği BTC miktarının son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Görünüşe bakılırsa madenciler ciddi boyutta BTC satışı gerçekleştiriyor.

2024 yılı, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesiyle birlikte kripto para sektörü için hızlı başladı. Henüz yılın ilk 18 gününde Bitcoin ve kripto para piyasasında ciddi fiyat dalgalanmaları gerçekleşti. Spot Bitcoin ETF’lerinin onayı, BTC’nin geleneksel finansal sisteme dahil olması açısından önemli bir dönüm noktasına işaret ederken bu süreçte madenciler BTC’lerini satıyor gibi görünüyor.

Peki son dönemde yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda madencilerin BTC satışına yönelmesi ne anlama geliyor?

Ünlü kripto para analisti Ali Martinez, CryptoQuant’ın verilerini paylaşarak Bitcoin madencilerinin BTC satışı yaptığına dikkat çekti. CryptoQuant verileri, Bitcoin madencileri tarafından yapılan BTC satışlarının son yılların en yüksek seviyesine yükseldiğini gösteriyor. Öyle ki Bitcoin madencileri bu hafta başında 24 saatlik zaman diliminde 455,8 milyon dolar değerinde yaklaşık 10.600 BTC’lik satış gerçekleştirdi.

🚨 #Bitcoin Miners in Selling Mode: Recent on-chain data from @cryptoquant_com indicates a substantial increase in selling activity by #BTC miners. In just the last 24 hours, they've offloaded nearly 10,600 $BTC, valued at approximately $455.8 million! pic.twitter.com/JEtasWfR6N — Ali (@ali_charts) January 17, 2024

Bitcoin madencilerinin satış yapmaya başlaması, kripto para piyasasında önemli sonuçlara yol açabilir. Örneğin madencilerin bu tutumu piyasada yeni bir satış baskısına yol açabilir.

Spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmesinden iki gün önce, Bitcoin madencileri yaklaşık 2,3 milyar dolar değerinde yaklaşık 50.000 BTC’yi kripto para borsalarına transfer etti. Böylelikle madenciler tarafından borsalara gönderilen BTC miktarı son 77 ayın zirvesine ulaştı.

Spot Bitcoin ETF’lerinin ABD borsalarında işlem görmeye başladığı 11 Ocak 2024 tarihinde BTC fiyatı 49.000 dolara kadar yükseldi. Ancak takip eden 3 gün içerisinde Bitcoin (BTC) 40.500 doların altına kadar geriledi. Sonuç olarak Bitcoin (BTC) yaklaşık bir haftadır 43.000 dolar seviyesinin altında işlem görüyor.

Spot Bitcoin ETF’lerinin “söylentiyle al, haberle sat” anlatısına dönüşmesinin ardından kripto para piyasasında gözler bir sonraki önemli olaya, yani bu yılın Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanmasına çevrildi. Piyasa katılımcıları, blok ödülü yarılanması nedeniyle Bitcoin’in (BTC) yeni bir yükseliş trendine başlayacağını tahmin ediyor.