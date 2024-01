Veriler, Bitcoin madencilerinin borsalara gönderdiği BTC miktarının son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Görünüşe bakılırsa madenciler ciddi boyutta BTC satışı gerçekleştiriyor.

2024 yılı, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesiyle birlikte kripto para sektörü için hızlı başladı. Henüz yılın ilk 18 gününde Bitcoin ve kripto para piyasasında ciddi fiyat dalgalanmaları gerçekleşti. Spot Bitcoin ETF’lerinin onayı, BTC’nin geleneksel finansal sisteme dahil olması açısından önemli bir dönüm noktasına işaret ederken bu süreçte madenciler BTC’lerini satıyor gibi görünüyor.

Peki son dönemde yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda madencilerin BTC satışına yönelmesi ne anlama geliyor?

Ünlü kripto para analisti Ali Martinez, CryptoQuant’ın verilerini paylaşarak Bitcoin madencilerinin BTC satışı yaptığına dikkat çekti. CryptoQuant verileri, Bitcoin madencileri tarafından yapılan BTC satışlarının son yılların en yüksek seviyesine yükseldiğini gösteriyor. Öyle ki Bitcoin madencileri bu hafta başında 24 saatlik zaman diliminde 455,8 milyon dolar değerinde yaklaşık 10.600 BTC’lik satış gerçekleştirdi.

🚨 #Bitcoin Miners in Selling Mode: Recent on-chain data from @cryptoquant_com indicates a substantial increase in selling activity by #BTC miners. In just the last 24 hours, they've offloaded nearly 10,600 $BTC, valued at approximately $455.8 million! pic.twitter.com/JEtasWfR6N

— Ali (@ali_charts) January 17, 2024