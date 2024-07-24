“Madencilik kârlılığının sürdürülebilirliği” göstergesindeki yükseliş, madencilerin mali durumunda istikrar sağlayarak kripto piyasasını pozitif etkileyebilir.

Bitcoin madencileri, BTC’nin geçtiğimiz hafta boyunca yükselmesi sayesinde yeniden kâra geçti. Zincir üstü veriler, madencilerin makinelerini yükseltmek ve faaliyetlerini sürdürebilmek için BTC satmaya son verdiğini gösteriyor.

Donanım ve operasyon maliyetlerini hesaba katarak madenciliğin getireceği kârı hesaplayan “madencilik sürdürülebilirliği” göstergesi, madencilerin yeniden adil ücretler almaya başladığını ortaya koyuyor. Bitcoin madenciliği son bir aydır ilk kez kârlı hale geldi.

Madenciler Yeniden Kârda

Bitfinex Alpha raporuna göre madenciler, nisan ayındaki halving’den beri zararına çalışıyor. Bitcoin madenciliği bu nedenle bir süre sürdürülemez hale geldi. Madencilerin bir kısmı donanımlarını yükseltti, bundan dolayı operasyonel masrafların düşmesi ve verimliliğin artması bekleniyor.

“Madencilik kârlılığının sürdürülebilirliği” göstergesindeki yükseliş, madencilerin mali durumunda istikrar sağlayarak kripto piyasasını pozitif etkileyebilir. Çünkü madencilerin operasyonel masraflarını karşılamak için BTC satmasına gerek kalmayacak.

Bitcoin madencileri, nisan ayından beri satış baskısına ciddi bir katkıda bulunuyor. Halving sonrası bu katılımcı grubundan gelen satış baskısı tarihsel olarak artma eğilimi gösteriyor. Halving, blok ödüllerini dört yılda bir yarı yarıya azaltıyor.

Bitfinex analistleri şöyle açıkladı:

Madencilerin Pozisyonları Endeksi, haziran ayında kısa süreli fırlamanın ardından denge noktasına geri döndü. Yani piyasa dinamikleri değişti ve diğer güçlerin BTC fiyatını belirlemedeki rolü güçlendi.

Bitcoin fiyatını baskılayan faktörlerden biri, ABD’de listelenen spot borsa yatırım fonlarıydı (ETF). ETF’ler mart ayından beri neredeyse her günü net negatif fon akışı ile kapattı. Devletlerin ve Mt. Gox gibi kuruluşların Bitcoin satışları da baskıyı artırdı.

Fakat BTC, 13 Temmuz’dan beri yükseliş trendinde ve yüzde 28’e yakın değer kazandı. Analistler önümüzdeki aylar için güçlü bir boğa piyasası öngörüyor.