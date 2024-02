Bitcoin madencileri son birkaç hafta içerisinde tezgah üstü piyasayalara (OTC) yaklaşık 700.000 BTC gönderdi.

Bu gelişmeyi kripto para analitik platformu CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju bildirdi. Madenciler tarafından tezgah üstü piyasayalara gönderilen BTC miktarındaki artışın spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından gelmesi dikkat çekiyor.

Bu gelişme Bitcoin madencilerinin BTC’lerini satmaya veya takas etmeye hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor. Özellikle spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla madencilerin, kurumsal yatırımcıların OTC işlemlerini kolaylaştırmak için devasa BTC rezervlerini kullanabileceği düşünülüyor.

700K $BTC has moved to OTC desks used by miners over the past three weeks following spot #Bitcoin ETF approval.https://t.co/beKpUVllNj pic.twitter.com/3F20yAxuX5

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) February 22, 2024