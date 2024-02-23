Bitcoin madencileri son birkaç hafta içerisinde tezgah üstü piyasayalara (OTC) yaklaşık 700.000 BTC gönderdi.

Bu gelişmeyi kripto para analitik platformu CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju bildirdi. Madenciler tarafından tezgah üstü piyasayalara gönderilen BTC miktarındaki artışın spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından gelmesi dikkat çekiyor.

Tezgah Üstü Piyasalara 700.000 BTC Gönderildi

Bu gelişme Bitcoin madencilerinin BTC’lerini satmaya veya takas etmeye hazırlandığı şeklinde yorumlanıyor. Özellikle spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla madencilerin, kurumsal yatırımcıların OTC işlemlerini kolaylaştırmak için devasa BTC rezervlerini kullanabileceği düşünülüyor.

700K $BTC has moved to OTC desks used by miners over the past three weeks following spot #Bitcoin ETF approval.https://t.co/beKpUVllNj pic.twitter.com/3F20yAxuX5 — Ki Young Ju (@ki_young_ju) February 22, 2024

Bu yılın Nisan ayında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanması nedeniyle madenciler kendilerini güvence altına almaya hazırlanıyor olabilir. Zira yarılanmanın ardından Bitcoin ağında madencilere ödenen blok ödülleri yarı yarıya azalacak.

Özellikle Bitcoin’deki fiyat yükselişleriyle madenciler bir süredir BTC satışlarına ara vermişti. Ancak son gelişme, Bitcoin madencilerinin davranışlarında önemli bir değişim yaşandığını gözler önüne seriyor.

Madenciler tarafından tezgah üstü piyasalara yaklaşık 700.000 BTC gönderilmesi, piyasadaki balina sayısının arttığı bir döneme denk geliyor.

CryptoQuant’ın verilerine göre 1.000 ile 10.000 arasında BTC tutan balinaların harcanmamış işlem çıktısı (UTXO) hacminde önemli bir artış yaşandı. Bu metrik bireysel yatırımcılardan ziyade balinalar ve kurumsal yatırımcılarla ilişkili.

Son dönemde kripto para piyasasındaki balinaların ve kurumsal yatırımcıların sayısı önemli ölçüde arttı. Ancak buna rağmen bu sayı hala 2021 yılındaki boğa sezonundaki seviyelerinden hala uzakta.