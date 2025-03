Bitcoin madencileri, fiyat düşüşüyle birlikte satışlarını artırarak piyasadaki satış baskısını yükseltti.

Zincir üstü veriler, Bitcoin madencilerinin giderek daha fazla BTC’yi borsalara taşıdığını gösteriyor. Fiyatlardaki gerilemeyle birlikte madencilerin satış yapmayı planladığına dair spekülasyonlar da arttı. Bu söylentiler, hali hazırda var olan Bitcoin üzerindeki yüksek satış baskısını daha da artırdı.

Kripto analiz şirketi CryptoQuant’a göre, madenciler geçmişte de fiyat düşüşlerinde daha fazla satış yaparak operasyonel maliyetlerini karşılamak zorunda kaldı. Analistler, madencilerin bu tür düşüşlerde büyük satışlar yapmasının, artan maliyetler nedeniyle finansal baskı yaşadıklarının bir işareti olabileceğini belirtiyor.

Analist IT Tech, madencilerin kripto piyasalarının önemli bir parçası olduğunu ve piyasaya likidite sağladığını vurguladı. Madenci satışlarının artmasının genel satış baskısını yükselttiğini belirten analist, devam eden bu trendin Bitcoin fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini ve toparlanmayı yavaşlatabileceğini ifade etti. Ancak fiyatın, alıcı talebinin satışları karşılaması durumunda dengelenebileceğini de ekledi.

Bitcoin madencilerinin borsalara BTC akışı Kasım ayından bu yana artarken, Aralık ayında zirveye ulaştı. Bugün borsalara aktarılan BTC miktarı ayın başına kıyasla azalsa da hâlâ yüksek seviyelerde bulunuyor. Son verilere göre 5 bin 342 BTC borsalara taşınırken, bu rakam dün 11 bin BTC’nin üzerindeydi.

#Bitcoin continues to face persistent sell pressure, especially from recent buyers. Heightened volatility, weak demand, and liquidity constraints have prevented meaningful accumulation from restarting, reinforcing downside risks. pic.twitter.com/eLbDeVylJk

— glassnode (@glassnode) March 11, 2025