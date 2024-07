Bitcoin madencilerinin satış yapması, genellikle fiyatın dip yaptığı ve yakında toparlanabileceği anlamına geliyor.

Bitcoin ağı madencilerin satış yapmaya başladığının sinyallerini veriyor. Madenciler bu aşamaya gelindiğinde ya faaliyetlerini durduruyor ya da varlıklarını satıyorlar.

İlginç bir şekilde bu eğilim, tarihsel olarak Bitcoin fiyat dipleriyle ilişkilendiriliyor. Madenciler satış yapmaya başlayınca, Bitcoin de yeniden yükselişe geçiyor.

Bitcoin ağının hash oranı, rekor kırdığı 27 Nisan’dan beri yüzde 7,7 düşüş gösterdi. CryptoQuant’ın raporuna göre hash oranındaki gerileme, verimliliği düşük madencilerin kâr edememeye başlayıp faaliyetlerini durdurduklarına işaret ediyor.

CryptoQuant’ın madencilik kâr/zarar sürdürülebilirlik göstergesi, madencilerin halving’den beri masraflarını karşılayamaz durumda olduklarını ortaya koyuyor.

Madencilerin günlük geliri, 79 milyon dolar ölçüldüğü 6 Mart’tan beri yüzde 63 düşerek 29 milyon dolara geriledi. İşlem ücretlerinin madencilik gelirindeki payı da 8 Nisan’dan beri görülen en düşük oran olan yüzde 3,2’ye geriledi.

Madencilerin hash başına kazandığı ortalama değer, tüm zamanların en düşük değeri olan 0,049 dolar EH/s civarında seyrediyor. Oran en düşük 1 Mayıs’ta 0,045 dolar EH/s’yi görmüştü. Öte yandan, madenci cüzdanlarından çıkan kripto para hacmi 21 Mayıs’tan beri kaydedilen en yüksek düzeye ulaştı.

Madencilerin mevcut durumdaki satış düzeyi, hash oranının yüzde 7,7 gerilediği Aralık 2022’yi andırıyor. Piyasa o dönemde de FTX’in iflası sonrası dip yapmıştı.

Coinbase’de Bitcoin’in ucuza satılması da dip sinyalini doğruluyor. Falcon Araştırma Başkanı David Lawant, en son bu durum yaşandığında (Ekim 2023 ve Mart 2024 dönemi) BTC’nin büyük bir ralliye başladığını hatırlattı.

Always darkest before the dawn?

According to my calculations, the last time the Coinbase premium was this negative was a couple of months before the massive rally from Oct '23 to March '24. pic.twitter.com/o7iSS4VGHP

— David Lawant (@dlawant) July 1, 2024