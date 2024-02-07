Zincir üstü verilere göre madenciler, yeni onay alan Bitcoin ETF’lerinin ikinci işlem günü olan 12 Ocak’ta borsalara 1 milyar doların üzerinde değerde BTC gönderdi.

Kripto para borsası Bitfinex’in analistleri, Bitcoin fiyatındaki düzeltmeyi kripto paranın son rallisinde elde ettikleri kârı gerçekleştirmek isteyen madenciler ile ilişkilendirdi.

Bitfinex Alpha’nın yeni raporuna göre, yaklaşan Bitcoin halving’e hazırlanmak için sermaye yaratmak ve altyapılarını güçlendirmek amacıyla yeni bir satış dalgası başlatan madencilerin BTC rezervi önemli ölçüde küçüldü.

Madenciler Satışa Başladı

Bitcoin fiyatı, ABD’de ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonunun onaylanmasının ardından 49 bin dolara kadar yükseldi. Bitfinex’e göre bu ralli, madencileri pozisyonlarını kapatma yönünde harekete geçirdi. Madencilerin BTC rezervinde SEC’ten gelen ETF duyurusundan hemen sonra düşüş gözlenmeye başlandı.

Madenciler ile bağlantılı cüzdanlarda tutulan BTC miktarını yansıtan Bitcoin Madenci Rezervi göstergesi, Haziran 2021’den beri görülen en düşük noktaya geriledi. Bitcoin madencilerinin elinde mevcut durumda 1,826 milyon BTC bulunuyor. Bu gösterge madencilerin satmaktan kaçındığı Bitcoin arzı oranını temsil ettiğinden dolayı, düşmesi kripto paraların taşındığı veya paraya dönüştürülmek üzere kullanıldığı anlamına geliyor.

Zincir üstü verilere göre madenciler, yeni Bitcoin ETF’lerinin ikinci işlem günü olan 12 Ocak’ta borsalara 1 milyar doların üzerinde değerde BTC gönderdi. Bu değer, madenci satışlarında son altı ayda ulaşılan en yüksek nokta. Madenci cüzdanlarından 1 Şubat’ta taşınan 13.500 BTC ise Bitcoin Madenci Rezervi göstergesinin yaratıldığı tarihten beri görülen en yüksek negatif çıkışı temsil ediyor.

Bitfinex, şöyle açıkladı:

Önümüzdeki Bitcoin halving’in Nisan 2024’te gerçekleşmesi bekleniyor. Halving sonrası madenciler, oluşturdukları her bir blok için yüzde 50 daha az gelir elde edecek. Madenciler daha verimli madencilik ekipmanları satın almak için BTC birikimlerini satıyor gibi duruyor.

Uzun Vadeli Yatırımcılar Sağlam Duruyor

Bitcoin madencileri operasyonel masraflarını karşılamak için kriptolarını satarken, uzun vadeli yatırımcıların büyük çoğunluğu pozisyonlarını koruyor ve mevcut kurlar ile satış yapmayı reddediyor.

Kripto para borsası şu ifadeleri kullandı:

Özellikle uzun vadeli yatırımcılar arasında görülen bu bekleme trendi, Bitcoin’in ileride değer kazanacağına dair inancın sürdüğünü yansıtıyor.

Diğer yandan, Bitfinex analistleri özellikle 1-2 yıllık birikimci kategorisinde daha uzun süredir tutulan BTC’lerin harcanma trendinde hafif bir artış görüldüğünü ekledi. Borsaya göre bu durum, geçmişte fiyatın tepe yapması öncesinde birçok kez görüldü.