Lightning Network teknolojisinin benimsenmesi giderek artıyor. Bu da Bitcoin’in bir değişim aracı olarak konumunu daha da güçlendirdiği anlamına geliyor.

Bitcoin’in katman-2 ağı, son iki yılda %1.212 oranında büyüdü. River tarafından yapılan ve sadece borsa verilerinin göz önünde bulundurulduğu bir araştırmaya göre 2023 yılının Ağustos ayında Bitcoin Lightning Network’te 6,6 milyon yönlendirilmiş işlem gerçekleştirildi. Bu, bir önceki yılın aynı dönemindeki 503.000 işleme kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.

Ayı Sezonuna Rağmen Büyüme Verileri Şaşırtıcı

River’ın araştırma analisti Sam Wouters tarafından 10 Ekim’de yayınlanan araştırma raporu, Bitcoin Lightning Network’e dair şaşırtıcı veriler içeriyor. Rapor, Bitcoin fiyatında yaşanan %44’lük düşüşe rağmen, Lightning Network’te artan işlem sayısına dikkat çekiyor. Raporu hazırlayan Sam Wouters, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda espirili bir dille “Artık kimse Lightning Network’ü kullanmıyor, o ölü bir trend olmalı.” ifadelerine yer verdi.

“Nobody is using Lightning” should now be a dead meme. Launching a new #Bitcoin report from @River: How the Lightning Network grew by 1212% in 2 years ⚡ It’s time to pay attention to the incredible work of so many people in the space 👇 Link below in the 🧵 pic.twitter.com/FuGLwGHR4R — Sam Wouters (@SDWouters) October 10, 2023

Sam Wouters tarafından hazırlanan River raporu yalnızca borsalar aracılığıyla gerçekleştirilen Lightning Network işlemlerini içeriyor. River, iki kişi arasında gerçekleştirilen işlemleri ve özel transferleri bu araştırmaya dahil etmedi.

Rapora göre Ağustos ayında Lightning Network’le gerçekleştirilen işlemlerin toplam değeri 78,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu, 2021 yılının Ağustos ayındaki 12,1 milyon dolarlık işlem hacmine kıyasla %546’lık bir artışa işaret ediyor. Aynı zamanda Bitcoin ağındaki işlemlerin %47’lik önemli bir bölümü Lightning Network kullanılarak gerçekleştirildi. Bu da Bitcoin’in bir değişim aracı olarak artan önemini gözler önüne seriyor.

2023 yılında gerçekleştirilen Lightning Network işlemlerinin ortalam büyüklüğü 11,84 dolar seviyesindeydi. River, Eylül ayında 279.000 ile 1,1 milyon aktif Lightning Network kullanıcısı olduğunu tahmin ediyor. Bu işlemlerin %27’lik önemli bir kısmı oyun, sosyal medya ve canlı yayın bağışları için gerçekleştirildi.

Lightning Network’ü Gelecekte Neler Bekliyor?

Raporda, 2023 yılının Ağustos ayında gerçekleştirilen 308.000 Lightning Network işleminin %99,7 başarı oranına sahip olduğunu açıklandı.

Lightning Network’ün giderek artan benimsenmesi, Bitcoin’in (BTC) bir ödeme aracı olarak gelecekteki konumuna dair tartışmaları da beraberinde getiriyor. Lightning Network işlemlerinin Bitcoin işlemlerine kıyasla çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, Bitcoin’in yaygın olarak benimsenen bir değişim aracı olarak konumunu güçlendirmesine ciddi şekilde katkı sağlayabilir.