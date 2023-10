Lightning Network teknolojisinin benimsenmesi giderek artıyor. Bu da Bitcoin’in bir değişim aracı olarak konumunu daha da güçlendirdiği anlamına geliyor.

Bitcoin’in katman-2 ağı, son iki yılda %1.212 oranında büyüdü. River tarafından yapılan ve sadece borsa verilerinin göz önünde bulundurulduğu bir araştırmaya göre 2023 yılının Ağustos ayında Bitcoin Lightning Network’te 6,6 milyon yönlendirilmiş işlem gerçekleştirildi. Bu, bir önceki yılın aynı dönemindeki 503.000 işleme kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.

River’ın araştırma analisti Sam Wouters tarafından 10 Ekim’de yayınlanan araştırma raporu, Bitcoin Lightning Network’e dair şaşırtıcı veriler içeriyor. Rapor, Bitcoin fiyatında yaşanan %44’lük düşüşe rağmen, Lightning Network’te artan işlem sayısına dikkat çekiyor. Raporu hazırlayan Sam Wouters, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda espirili bir dille “Artık kimse Lightning Network’ü kullanmıyor, o ölü bir trend olmalı.” ifadelerine yer verdi.

“Nobody is using Lightning” should now be a dead meme.

Launching a new #Bitcoin report from @River: How the Lightning Network grew by 1212% in 2 years ⚡

It’s time to pay attention to the incredible work of so many people in the space 👇 Link below in the 🧵 pic.twitter.com/FuGLwGHR4R

— Sam Wouters (@SDWouters) October 10, 2023