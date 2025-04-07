Teknik göstergeler, altından kriptoya bir geçiş yaşanabileceğine işaret ederken, Bitcoin için 100 bin dolar tahminleri yeniden konuşulmaya başladı.

Bitcoin, Geleneksel Piyasalara Karşı Direniyor

ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı yeni gümrük vergilerinin ardından küresel piyasalar çalkalanırken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri bir günde neredeyse yüzde 6 değer kaybetti. Bu süreçte hisse senedi piyasalarından yaklaşık 3.2 trilyon dolar silinirken, kripto para piyasası toplamda 5.4 milyar dolar değer kazandı.

Tüm bu gelişmelerin ortasında Bitcoin yüzde 2 yükseldi ve yatırımcıların aklında şu soru belirdi: Bitcoin, Wall Street’in etkisinden tamamen kurtuluyor mu?

Geleneksel Finansla Bağı Kopuyor mu?

Bitwise araştırma direktörü Ryan Rasmussen, Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı açıklamasından bu yana teknoloji devlerinin performansını karşılaştırdı. Google, Amazon ve Meta çift haneli kayıplar yaşarken, Apple neredeyse yüzde 16 düşüşle en çok değer kaybeden hisse oldu. Geleneksel güvenli liman olan altın bile yüzde 3 düşerken, Bitcoin ayakta kalan tek varlık oldu.

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Kripto fenomeni Kyle Chassé ise sosyal medyada, Bitcoin’in bu ticaret savaşı ortamından avantaj sağlayıp sağlayamayacağını sordu. Bir kullanıcı ise net bir ifadeyle şu şekilde cevap verdi:

“Şu anda elde tutulması gereken tek varlık Bitcoin.”

Öte yandan, eski BitMEX CEO’su Arthur Hayes ise esprili bir dille yatırımcılara “gümrük vergilerini sevmeyi öğrenin” dedi. Hayes daha önce Trump’ın yeni ticaret politikalarının merkez bankalarını yeniden para basmaya zorlayabileceğini ve bunun Bitcoin için olumlu olabileceğini öngörmüştü.

Bitcoin 100 Bin Dolara Ulaşabilir mi?

Bitcoin’in Wall Street’e kıyasla sergilediği güçlü duruş, bazı analistler arasında yeni bir iyimserlik yarattı. Ünlü grafik analisti MacroScope, daha önce paylaştığı bir teoriye döndü: Altının liderliğinde başlayan ralli, zamanla Bitcoin’e geçiyor.

Analiste göre, son 24 saatte Bitcoin’in hem altından hem de riskli varlıklardan pozitif anlamda ayrışması dikkat çekti. MacroScope bu ilişkinin özellikle 2019-2020 döneminde çok net görüldüğünü hatırlattı. O dönemde önce altın yükselmiş, ardından Bitcoin yaklaşık yüzde 344’lük bir sıçrama yapmıştı.

“Bitcoin’in 100 bin doları yeniden kazanması, altından Bitcoin’e bir bayrak devri olduğunu gösterebilir,” diyen MacroScope, bunun kripto para için diğer varlıklara göre “büyük bir üstünlük dönemi” başlatabileceğini belirtti.