Bitcoin Core geliştiricileri, OP_RETURN işlem çıktılarındaki 80 baytlık sınırın bir sonraki yazılım güncellemesinde kaldırılacağını duyurdu. Karar, kripto topluluğunda ciddi tartışmalara yol açtı.

Bitcoin geliştiricisi Gregory Sanders’ın 5 Mayıs’ta GitHub üzerinden yaptığı açıklamaya göre, yeni sürüm OP_RETURN çıktılarının 80 baytı aşmasına ve birden fazla OP_RETURN içeren işlemlerin iletilmesine izin verecek. Sanders, bu sınırın artık işlevsiz hale geldiğini belirtti.

Neden Sınır Kaldırılıyor?

OP_RETURN çıktıları, blokzincire küçük miktarda veri yazmak için kullanılıyor ancak harcanamaz olduklarından UTXO havuzunu doldurmuyor. Sanders’a göre, 80 baytlık limit başlangıçta blok alanının verimli kullanımı için getirilmişti. Ancak bugün birçok madenci ve kullanıcı zaten bu sınırı dolaylı yollarla aşıyor.

Sahte açık anahtarlar üretmek ya da veriyi harcanabilir komutlar içine gömmek gibi karmaşık yöntemler, ağı daha az verimli ve daha zor yönetilebilir hale getiriyor. Kara liste önerileri ise geliştiriciler tarafından reddedildi. Gerekçe olarak, bu sistemin sürdürülebilir olmaması ve potansiyel olarak kullanıcı fonlarını tehlikeye atması gösterildi.

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Öte yandan Sanders, güvenlikle ilgili endişeleri de giderdi. Blok başına 4 milyon ağırlık birimi gibi ağın temel kuralları değişmeden korunacak. Ayrıca bu adım, UTXO setinin temizlenmesi ve ağ genelinde daha tutarlı bir davranışın sağlanması açısından da faydalı görülüyor.

Geliştirici ekip, karardan önce üç olasılığı değerlendirdi: mevcut sınırın korunması, artırılması ya da tamamen kaldırılması. Üçüncü seçeneğe, oybirliği olmasa da geniş destek sağlandı.

Topluluk Karara Tepkili

Karar, kripto camiasında keskin görüş ayrılıklarına yol açtı. Bitcoin Knots’un geliştiricisi Luke Dashjr, sınırın kaldırılmasını “tam anlamıyla delilik” olarak nitelendirdi. Tanınmış isimlerden Samson Mow kullanıcıların 29.0 sürümünde kalmayı ya da başka yazılım kullanmayı seçebileceğini ifade etti.

Ten31 Fund yöneticisi Marty Bent ise kararın yeterince tartışılmadan uygulamaya konduğunu belirterek “Ortak bir uzlaşıdan söz etmek mümkün değil” dedi.

Sanders, yapılan değişikliğin Bitcoin’in şeffaf ve minimal kurallar anlayışıyla uyumlu olduğunu savunsa da, topluluğun önemli bir bölümü buna katılmıyor. GitHub’da yer alan yorumlardan biri, “Bitcoin’in yönü açısından bu karar bir dönüm noktası.” ifadelerini kullanırken bir diğeri, “Core ekibinin şu an verebileceği en büyük hata.” yorumunda bulundu.