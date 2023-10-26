Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi uzun bir aranın ardından yeniden “Açgözlülük” bölgesine giriş yaptı. Bu da kripto para piyasasında ayı sezonunun sona erdiğine dair görüşleri destekliyor.

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi son olarak 2021 yılının Kasım ayında görülen seviyelere yükseldi. Bitcoin o dönemde 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) belirlemişti.

Kripto para veri sağlayıcısı Alternative.me verileri, Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin 71 puanla “Açgözlülük” seviyesine yükseldiği görülüyor.

“Açgözlülük” Ne Anlama Geliyor?

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, yatırımcıların kripto para piyasasına yönelik bakış açısını ölçümlüyor. Yatırımcıların eğilimini 0 ile 100 arasında puanlayan endekste 0 “Aşırı Korku” durumuna, 50 “Nötr”e ve 100 “Aşırı Açgözlülük” durumuna işaret ediyor.

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, volatilite, piyasa trendleri, sosyal medya paylaşımları, anketler, Bitcoin’in hakimiyeti ve trendler gibi çeşitli metrikler göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Endekse göre “Aşırı Korku” yatırımcıların endişeli olduğunu gösteriyor ve satın alma fırsatlarına işaret ediyor. “Aşırı Açgözlülük” ise piyasanın yükselişte olduğu ve her an bir fiyat düzeltmesi yaşanabileceğinden yatırımcıların temkinli olması gerektiği şeklinde yorumlanıyor.

Kripto para piyasasının yükselişte olduğu dönemlerde yatırımcıların risk iştahı artıyor. Bu da yatırımcıların FOMO’ya (kaçırma korkusu) kapılarak daha riskli işlemler açma eğiliminde olduğu anlamına geliyor. Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi şu anda 71 puanda ve bu da yatırımcıların piyasaya duyduğu güvenin en yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor.

Peki Tüm Bunlar Ne Anlama Geliyor?

Bitcoin (BTC) fiyatı 24 Ekim’de günlük bazda %14 oranında değer kazanarak 35.000 dolara yükseldi. Bu aynı zamanda Bitcoin’in son 1 yılda günlük bazda kaydettiği en büyük yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin’deki bu yükselişin, SEC’in BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’ini onaylayacağına dair artan beklentiler sonucunda gerçekleştiği düşünülüyor.

16 Ekim’de SEC’in BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladığına dair haberler medyaya yansıdı. Bu haber sonrasında BTC fiyatı 2.000 dolar değer kazanarak 30.000 dolara dokundu. Ancak kısa süre içerisinde bu haberin sahte olduğu ortaya çıktı. Fakat haber her ne kadar sahte çıksa da Bitcoin’deki yükseliş trendi son bulmadı.

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Sonuç olarak BTC fiyatı şu anda 34.650 dolar bandında işlem görüyor. Bu da Bitcoin’in son iki haftalık süreçte %28 oranında değer kazandığı anlamına geliyor. Dolayısıyla Bitcoin fiyatında yaşanan yükselişler sonucunda Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi de 16 Ekim’de 47 puandayken 24 puanlık bir artış yaşayarak 24 Ekim’de 66 puana ulaştı. Endeks, 24 Ekim ile 26 Ekim tarihleri arasında ise 5 puanlık artış yaşayarak 71 puana yükseldi.

Endeksin “Açgözlülük” bölgesine işaret etmesi, kripto para piyasasının yükseliş trendinde olduğu ve ayı sezonunun son bulduğu şeklinde yorumlanıyor.