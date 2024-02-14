Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi iki yıllık bir aranın ardından 13 Şubat’ta 79 puanla yeniden “aşırı açgözlülük” seviyesine ulaştı.

Kripto para piyasasındaki yatırımcı duyarlılığını ölçen Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, son olarak 79 puana ulaştığında takvimler 2021 yılının Kasım ayını gösteriyordu. O dönemde Bitcoin (BTC) 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirlemişti.

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi’ndeki bu artış BTC fiyatının 52.000 dolar sınırına dayandığı 13 Şubat tarihinde kaydedildi.

Yatırımcı Hissiyatı “Aşırı Açgözlülük” Bölgesinde

Endeks iki yıllık uzun bir aranın ardından ilk kez 79 puanla aşırı açgözlülük bölgesine yükseldi. Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi daha önce spot Bitcoin ETF’lerinin onaylandığı 11 Ocak tarihinde 76 puana yükselmişti.

Endeksin 79 puana yükselmesi, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasından yaklaşık bir ay sonra geldi. Bu da Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’ini çevreleyen satış baskısının azaldığını gösteriyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Cathie Wood spot ETF’lerin onaylanmasının kısa vadede “söylentiyle al, haberle sat” etkisi yaratabileceğini ancak bu durumun geçici olduğunu belirtmişti.

CryptoPotato olarak 13 Şubat’ta bildirdiğimiz üzere son yükselişler ışığında Bitcoin yatırımcılarının %87’lik önemli bir bölümü kâra geçti. Glassnode verileri, şu anda dolaşımdaki BTC’lerin %87’lik bölümünün 48.000 dolardan daha düşük bir fiyattan satın alındığını gösteriyor.

Ayrıca 155 günden daha kısa bir süredir BTC tutanların yani kısa vadeli yatırımcıların BTC alımlarının büyük bir kısmını 40.000 dolar ila 45.000 dolar aralığında gerçekleştirdiği göze çarpıyor. Bununla birlikte uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının ise yalnızca %13’lük azınlık bölümü zararda.

Yatırımcıların Piyasaya Bakış Açısı İyileşiyor

2022 yılında Terraform Labs’in çökmesinden bir ay sonra haziran ayında Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi 9 puana kadar gerileyerek “Aşırı Korku” haline işaret ediyordu.

Aynı yılın Kasım ayında FTX’in iflas bayrağını çekmesiyle endeks 23 ile 30 puan arasında “Korku” bölgesinde dalgalanmaya başladı.

2023 yılının Ekim ayında kripto para piyasasında yaşanan önemli yükselişlerle birlikte endeks 52 puanla nötr bölgeye yükseldi. 2023 yılının Kasım ve Aralık aylarında spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan beklentiler sonucunda endeks açgözlülük bölgesinde yükselişini sürdürdü.

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi, yatırımcıların piyasa duyarlılığını ölçmek için tasarlanmış bir metriktir. Endeks, 1 ile 100 arasında değişen bir puanlama sistemine sahip. Endeks hesaplanırken Google Trends, anketler, piyasa trendleri ve hakimiyeti, sosyal medya trendleri ve fiyat dalgalanmaları gibi metrikler göz önünde bulunduruluyor.

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