Kripto para analistleri, Bitcoin’in altı aylık konsolidasyon döneminin bitmek üzere olduğuna hemfikir.

Bitcoin fiyatı, rekora ulaştığı mart ayından beri yatay seyrediyor. Kripto para için üçüncü çeyrek, özellikle de eylül ayı, tarihsel olarak düzeltme ile geçiyor.

Hem ayın hem de çeyreğin sona yaklaşmasıyla analistler, yeniden yükseliş beklemeye başladı. BTC, uzun süredir beklenen kırılmayı önümüzdeki dönem nihayet gösterebilir.

Analist RamenPanda, piyasaların altı ayı yatay geçirdiğine ancak BTC fiyatının, rekorun pek de aşağısına inmediğine dikkat çekti. 60 bin dolar etrafında seyreden BTC, rekor fiyat seviyesinin yalnızca yüzde 18 altından işlem görüyor.

Konsolidasyonda Son Yakın

Analiste göre uzun süren bu konsolidasyon dönemi, büyük bir ralli ile bitecek.

Sırada dünyayı sallayacak bir ralli olduğunu düşünmüyorsanız, hayal görüyorsunuz demektir. Yeni yükseliş ivmesi, konsolidasyonla geçen tüm bu süredeki zararı tazmin edecek.

Look, we spent 6 months going sideways , yet price barely down from previous high Corrections can take place in two forms : price depth or time Time based correction, ops, I meant capitulation, is BULLISH AS FUCK If you think we won’t have a world shocking of a rally next,… pic.twitter.com/00RXuAzINB — RamenPanda (@IamRamenPanda) September 17, 2024

Ekonomist Alex Krüger, kripto yatırımcıları arasındaki duyarlılığın 2022’den beri görülen en kötü durumda olduğunu belirtti. Bitcoin ise altı ay öncekiyle aynı seviyeden işlem görüyor.

Capriole Fund Kurucusu Charles Edwards, üçüncü çeyreğin en kötü çeyrek olduğunu vurgulayarak “Bitcoin piyasasındaki en kötü zamanı atlattınız,” yorumunda bulundu.

Benzer bir açıklama yapan analist Income Sharks, dördüncü çeyrekte yükseliş beklediğini söyledi.

#Bitcoin – If Q4 isn't exciting after the suspense that's been building up I don't know what to say. Price perfectly in the middle of the channel and OBV stuck perfectly in the tip of the wedge. pic.twitter.com/IOWObF1BV6 — IncomeSharks (@IncomeSharks) September 17, 2024

Dün 61 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 59.940 dolardan işlem görüyor. Kripto para bir haftada yüzde 5,8 değer kazandı.

Fed Faiz İndirebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) FOMC komitesi, 18-19 Eylül tarihlerinde toplanacak. Piyasalar bankanın faiz oranlarını indirmesine kesin gözüyle bakıyor. Ancak indirimin büyüklüğü konusunda fikir ayrılıkları bulunuyor.

CME Fed Watch’a göre, piyasa katılımcılarının yüzde 65’i 50 baz puan indirim bekliyor. Kalan yüzde 35 ise 25 baz puan indirim öngörüyor.

Analistler faizler ne kadar düşürülürse, kripto gibi risklik varlıklar için o kadar iyi olacağını düşünüyor.

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YouTuber Lark Davis, 17 Eylül tarihli gönderisinde şöyle belirtti:

Fed en son faiz indirdiğinde Bitcoin, parabolik yükselişe başladı. Tarih tekerrür ederse, önümüzdeki 6-12 ay çok çılgın olacak.

The Fed is expected to cut interest rates tomorrow. The last time the Fed cut rates, Bitcoin went parabolic 📈 If history repeats itself, the next 6-12 months are going to be insane. h/t/ @milkroaddaily pic.twitter.com/GxNtThDDwS — Lark Davis (@TheCryptoLark) September 17, 2024

Kobeissi Letter ise daha önce hiçbir Fed toplantısı öncesi bu denli belirsizlik görülmediğini belirtti. “Fed yarın ne karar verirse versin, piyasanın yarısı hayal kırıklığına uğrayacak.”