Kripto para analistleri, Bitcoin’in altı aylık konsolidasyon döneminin bitmek üzere olduğuna hemfikir.

Bitcoin fiyatı, rekora ulaştığı mart ayından beri yatay seyrediyor. Kripto para için üçüncü çeyrek, özellikle de eylül ayı, tarihsel olarak düzeltme ile geçiyor.

Hem ayın hem de çeyreğin sona yaklaşmasıyla analistler, yeniden yükseliş beklemeye başladı. BTC, uzun süredir beklenen kırılmayı önümüzdeki dönem nihayet gösterebilir.

Analist RamenPanda, piyasaların altı ayı yatay geçirdiğine ancak BTC fiyatının, rekorun pek de aşağısına inmediğine dikkat çekti. 60 bin dolar etrafında seyreden BTC, rekor fiyat seviyesinin yalnızca yüzde 18 altından işlem görüyor.

Analiste göre uzun süren bu konsolidasyon dönemi, büyük bir ralli ile bitecek.

Look, we spent 6 months going sideways , yet price barely down from previous high

Corrections can take place in two forms : price depth or time

Time based correction, ops, I meant capitulation, is BULLISH AS FUCK

If you think we won’t have a world shocking of a rally next,… pic.twitter.com/00RXuAzINB

— RamenPanda (@IamRamenPanda) September 17, 2024