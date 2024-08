Bitcoin, hafta başında küresel finans piyasalarında yaşanan düzeltmede 60 bin doların üzerinden 50 bin doların altına kadar geriledi. İlerleyen günlerde toparlayan BTC, haber yayın saati itibarıyla 57.300 dolardan işlem görüyor.

BTC, verilere göre en yoğun satış baskısını eski yatırımcılardan değil, yeni yatırımcılardan görüyor.

CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno, düzeltmenin yaşadığı 5 Ağustos’ta yeni balinaların 688 milyon dolar değerinde Bitcoin sattığını açıkladı. Eski balinalar ise satış yapmadı.

Yeni balinaların sattığı miktar, Mayıs 2021’den beri günlük satılan en yüksek değeri temsil ediyor.

Most selling is coming from new whales, old whales are basically not selling.#Bitcoin new whales sold on August 5 at the largest loss since May 2021: $688 million (violet bars). pic.twitter.com/625pPbzufI

— Julio Moreno (@jjcmoreno) August 7, 2024