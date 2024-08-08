Bitcoin, hafta başında küresel finans piyasalarında yaşanan düzeltmede 60 bin doların üzerinden 50 bin doların altına kadar geriledi. İlerleyen günlerde toparlayan BTC, haber yayın saati itibarıyla 57.300 dolardan işlem görüyor.

BTC, verilere göre en yoğun satış baskısını eski yatırımcılardan değil, yeni yatırımcılardan görüyor.

Bitcoin Satanlar Kısa Vadeli Yatırımcılar

CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno, düzeltmenin yaşadığı 5 Ağustos’ta yeni balinaların 688 milyon dolar değerinde Bitcoin sattığını açıkladı. Eski balinalar ise satış yapmadı.

Yeni balinaların sattığı miktar, Mayıs 2021’den beri günlük satılan en yüksek değeri temsil ediyor.

Most selling is coming from new whales, old whales are basically not selling.#Bitcoin new whales sold on August 5 at the largest loss since May 2021: $688 million (violet bars). pic.twitter.com/625pPbzufI — Julio Moreno (@jjcmoreno) August 7, 2024

Veriler başka bir trendi daha ortaya koyuyor. Son düzeltmede en büyük zararı kısa vadeli yatırımcılar gördü.

Glassnode’a göre, Bitcoin’in yeniden 57 bin doların üzerine çıkmasına rağmen, kısa vadeli yatırımcıların zararı FTX’in iflasından beri görülen en yüksek düzeyde.

Blockchain analiz platformu, yatırımcıların yalnızca yüzde 7 oranında kârda olduğunu açıkladı. Düzeltme sırasındaki zarar ise 1,38 milyar doları buldu.

Verilere göre, zararda olan yatırımcıların yüzde 97 gibi ezici bir çoğunluğunu kısa vadeli yatırımcılar oluşturuyor. Uzun vadeli yatırımcılar, son düzeltmeden oldukça az etkilendi.

Balinalar geçtiğimiz ay boyunca toplamda 404.448 BTC biriktirdi. Bu BTC’lerin değeri güncel kur ile 23 milyar dolara yakın.