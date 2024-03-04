Bitcoin fiyatı, tarihsel verilere ve güncel yatırımcı hareketlerine göre 120 bin dolara kadar yükselebilir.

Bitcoin, spot ETF’lerin onaylanmasının ardından özellikle şubat ayında ciddi bir yükseliş ivmesi yakaladı. Son 30 günde yüzde 56’nın üzerinde değer kazanan BTC, haber yayın saati itibarıyla 67 bin dolar sınırından işlem görüyor. BTC, Kasım 2021’de ulaştığı rekor fiyat seviyesi 68.780 doların çok yakınında seyrediyor.

En büyük kripto para, analistlere göre mevcut döngüde 120 bin dolara kadar yükselebilir.

Bitcoin Değerini İkiye Katlayabilir

CryptoQuant analisti MAC.D, Bitcoin piyasasına yeni katılan yatırımcı trendlerini inceledi. Analist, güncel verileri geçmiş veriler ile kıyasladı.

MAC.D’ye göre BTC’ye son yedi gün içerisinde yatırım yapmış olanların sayısı yüzde 10,62 artış gösterdi. Söz konusu gösterge, BTC’nin bir önceki boğa piyasasından hemen önce, Ekim 2020’de de benzer bir yükseliş göstermişti.

Önceki boğa piyasasının son ayağının başladığı Ekim-Kasım 2021 tarihlerinde de göstergede fırlama gözlendi. Piyasa yeni yatırımcı alını, genellikle büyük yükseliş hareketleri öncesi yaşanıyor.

Bitcoin’in avro dahil 30’un üzerinde para biriminde tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla yeni yatırımcı katılımını artacak gibi duruyor.

Tüm bu etkenleri dikkate alan MAC.D, BTC’nin 120 bin dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Öte yandan, 120 bin dolara yolculuk sırasında yüzde 20-30 düzeltmelerin de zaman zaman yaşanabileceğini ekledi.

Analist, yatırımcılara bu düzeltmeler sırasında umutsuzluğa kapılmak yerine, bunları alım fırsatı olarak değerlendirmelerini tavsiye ediyor.