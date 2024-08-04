Popüler bir yapay zeka sohbet robotu, Bitcoin’in (BTC) değerinin 40.000 dolar seviyelerine kadar düşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Geçtiğimiz Cuma günü, ABD ekonomisinin kötü durumuna dair çıkan haberlerle birlikte, kripto para piyasası ve hisse senetleri gibi riskli varlıklar sert bir düşüş yaşadı. Ancak, Bitcoin ve altcoin’ler hafta sonu boyunca işlem görmeye devam ettiği için değer kayıpları daha da derinleşti. Bitcoin haftalar sonra ilk kez 60.000 doların altına düştü ve bu durum, BTC’nin ne kadar daha düşebileceği konusunda soruları gündeme getirdi.

Bitcoin’in Serbest Düşüşü: Ne Zaman Son Bulacak?

Geçen haftanın başında, Bitcoin Haziran ayının başından bu yana ilk kez 70.000 dolara ulaştı. Bu yükseliş, Donald Trump’ın 2024 BTC konferansında yaptığı ve Bitcoin’e destek verdiği konuşmasının ardından geldi.

Ancak, bu yükseliş fazla uzun ömürlü olmadı. Aynı gün içinde Bitcoin 4.000 dolar değer kaybetti. Haftanın sonunda ise ABD’nin Temmuz ayı işsizlik oranlarını açıklamasıyla, BTC Cuma günü 62.200 dolara kadar geriledi. Elbette Wall Street de bu düşüşten nasibini aldı ancak hafta sonu ABD borsalarının kapalı olması nedeniyle kripto paralar kadar zarar görmedi. Bitcoin ise hafta sonu 60.000 doların altına gerileyerek son 3 haftanın en düşük seviyesini kaydetti.

ChagGPT’ye göre, Bitcoin’in düşüşü önümüzdeki haftalarda devam edebilir. Yapay zeka, eğer mevcut düşüş eğilimi sürerse, BTC’nin 50.000 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini tahmin ediyor. ChatGPT ayrıca önceki boğa sezonları sırasında yaşanan önemli geri çekilmelere atıfta bulunarak 40.000 dolar ile 50.000 dolar aralığına düşebileceğini belirtti.

Fiyat Düşüşünün Nedenleri

ChatGPT, Bitcoin’deki düşüşün nedenlerine birkaç örnek verdi. Bu örnekler arasında ABD’deki kripto para ETF’lerinde yaşanan çıkışlar, ABD ekonomisindeki zayıflık ve Fed’in bir sonraki hamlesine dair belirsizlik yer alıyor.

ChatGPT, BTC’nin kritik destek seviyelerinin altına gerilediğinde büyük düşüşler yaşanabileceğini hatırlattı ve uyarıda bulundu. Bu nedenle Bitcoin’in 60.000 doların üzerinde kalması büyük önem arz ediyor.