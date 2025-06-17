Bitcoin haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. İsrail-İran geriliminin ardından gelen satış dalgasına rağmen 106 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem gören BTC, yatırımcıların kararlı duruşuyla dikkat çekiyor. Hem bireysel yatırımcılar hem de balinalar satış yerine pozisyonlarını korumayı tercih etti.

CryptoQuant verilerine göre, iki tür yatırımcıdan Binance’e yapılan Bitcoin transferleri döngünün en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, piyasada nadir görülen bir yatırımcı uyumuna işaret ediyor.

Alım-Satım Değil, Bekleme Modu

Yatırımcıların satıştan uzak durması, Bitcoin’in geleceğine olan güvenin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Tarihsel olarak, perakende ve kurumsal yatırımcıların aynı anda yoğun şekilde borsaya BTC aktardığı dönemler genellikle piyasa zirvelerine işaret ediyordu. Ancak şu anki düşüş, stratejik bir pozisyon alma sürecine işaret ediyor. Yatırımcılar piyasadan çıkmak yerine yükseliş beklentisiyle pusuya geçti.

Faaliyetteki bu yavaşlama aynı zamanda daha net makroekonomik sinyallerin beklendiğini de gösteriyor. Küçük-büyük tüm yatırımcı gruplarının ortak tutumu, Bitcoin için olumlu bir tablo çiziyor.

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Opsiyon Verileri Yükselişe İşaret Ediyor

Glassnode tarafından yayımlanan son rapora göre, Bitcoin’in kısa vadeli opsiyon piyasasında önemli bir yön değişimi yaşandı. “25 Delta Skew” olarak bilinen gösterge son bir haftada yüzde 2,6’dan yüzde 10,1’e yükselerek güçlü bir iyimserliğe işaret etti. 1 aylık görünümde de yüzde 2,2’den yüzde 4,9’a yükseliş kaydedildi.

BTC’nin, yüzde 3’lük geri çekilmeye rağmen 100 bin doların üzerinde tutunması, geçtiğimiz yıl benzer bir jeopolitik olayda yaşanan yüzde 8’lik düşüşe kıyasla daha güçlü bir tablo sunuyor.

Risk Düşük, Fiyat Beklentisi Yüksek

QCP Capital Bitcoin’de beklenen oynaklığın düşük seyrettiğini, BTC opsiyonlarının kısa vade volatilitesinin yüzde 40’ın altında olduğunu ve VIX endeksinin 20 seviyesinde kaldığını belirtti. Bu tür seviyeler genellikle küresel risk algısının yüksek olmadığına işaret ediyor. ABD Hazine tahvilleri ve Asya tahvillerine yönelim bir miktar temkinli davranıldığını gösterse de, piyasalarda genel bir panik havası kaydedilmiyor.

Yine de analistler, olası bir İran ambargosu ya da ABD’nin askeri müdahalesi gibi senaryoların piyasada sert dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor. Ancak ironik şekilde, böylesi gelişmelerin Bitcoin için yapısal olarak yükseliş getirebileceği yorumları da yapılıyor.