Kripto para piyasası yükseliş trendini sürdürürken, Bybit’in Türev Ürünler Başkanı Shunyet Jan, Bitcoin’in ikinci çeyrek sonunda 125 bin doları görebileceğini öngörüyor.

Uzmanlara göre kurumsal yatırımcı ilgisi, düzenleyici netlik ve makroekonomik koşullar bu yükselişi destekliyor.

BTC Yeni Zirvelere Hazırlanıyor

Dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan Bybit’in Türev Ürünler Başkanı Shunyet Jan, Bitcoin’in 125.000 dolara ulaşabileceğini söyledi. Jan, bu tahminin gerçekleşebilmesi için mevcut piyasa eğilimlerinin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Bitcoin’in son rekorunu yalnızca fiyat artışı olarak değerlendirmeyen Jan, bu gelişmeyi küresel finansın dönüşümünde kritik bir eşik olarak tanımladı. Yükselişi tetikleyen üç ana unsurun; düzenleyici netlik, kurumsal yatırımcı ilgisi ve Amerikan dolarındaki değer kaybı olduğu vurgulandı.

Yasal Düzenlemeler Kurumsal Girişi Teşvik Ediyor

ABD’de sunulan GENIUS Yasası’nın sabit coin’ler için net kurallar getirmesi, kripto ekosistemine güven kazandıran adımlar arasında yer alıyor. Jan’a göre bu tür yasal çerçeveler, altyapıyı güçlendirirken kurumsal yatırımcıların piyasaya girişini de kolaylaştırıyor.

Spot Bitcoin ETF’lerine düzenli olarak para girişi olması, geleneksel yatırımcıların BTC’yi ciddiye aldığını gösteriyor. Jan, bu ürünlerin uzun vadeli sermaye girişini sağladığını ve piyasadaki istikrarı artırdığını kaydetti.

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Dolar Zayıflarken Bitcoin Güçleniyor

Makroekonomik açıdan bakıldığında, Amerikan dolarındaki zayıflama Bitcoin’in “dijital altın” olarak konumunu pekiştiriyor. Jan, dolar ile BTC arasında ters korelasyon olduğuna dikkat çekerek, Bitcoin’in küresel çapta bir değer saklama aracı olarak öne çıktığını ifade etti.

Altcoin’lerde Sınırlı Yükseliş Beklentisi

Bitcoin için olumlu bir tablo çizen Jan, altcoin’ler konusunda daha temkinli. Ethereum ve benzeri büyük projelerin BTC’yi takip edebileceğini ifade ederken, yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizliklerin küçük ölçekli kripto paralar için baskı yaratabileceğini söyledi.

Bitcoin’in 110.000 dolar seviyesinin üzerinde kalması, piyasanın bu varlığa duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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Yeni Tahmin: 2025 Sonunda 250 Bin Dolar

Kripto analisti Scott Melker ise daha da iddialı bir öngörüde bulundu. Melker’e göre, Bitcoin’in kurumsal talep ve piyasadaki olgunlaşma sayesinde 2025 yılının sonuna kadar 250.000 dolara ulaşması mümkün görünüyor.

Volatilitenin azalmasının da yükselişi destekleyeceğini belirten Melker, “Eskiden Bitcoin, S&P 500’e göre üç kat daha oynaktı. Şimdi bu oran iki katın altına düştü.” dedi.