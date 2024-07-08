Uzman bir yatırımcıya göre Bitcoin’de düzeltme devam edecek.

Bitcoin, 8 Temmuz itibarıyla dalgalanmayı sürdürüyor. Kripto para, 54 bin dolar ile 58 bin dolar arasında gidip geliyor.

BTC’nin zayıflayan performansıyla birlikte boğa piyasasının devam edip etmediği konuşulmaya başlandı. Sektörün uzman isimlerinden biriyse düzeltmenin devam edeceğini düşünüyor.

Bitcoin Yüzde 22 Çakılabilir

Usta yatırımcı Peter Brandt, BTC/USD paritesinin günlük grafiğini inceledi. Brandt, grafikte ikili tepe formasyonu tespit etti.

İkili tepe, görece düşük bir fiyattan yükselmeye başlayan bir varlığın iki kez tepe yapmasıyla oluşuyor. Formasyonu genellikle sert bir düzeltme izliyor.

Brandt’e göre BTC, ikili tepe formasyonunu tamamladığı takdirde 44 bin dolara kadar gerileyebilir. Söz konusu fiyat seviyesine gerileme, güncel fiyattan itibaren yüzde 22’lik bir düşüşe denk geliyor.

BTC’nin mart ayında ulaştığı rekor fiyat seviyesi olan 73.500 dolar ile kıyaslandığında, düzeltmenin oranı yüzde 40’a çıkıyor.

Has Bitcoin completed a double top?

Yes or no????

If yet, minimum target is $44,000

What do you think?$BTC pic.twitter.com/EpzeihHJtF — Peter Brandt (@PeterLBrandt) July 7, 2024

Bitcoin’de düzeltme bekleyen isimlerin sayısı her geçen gün artıyor. Analist Tony Severino, Bitcoin’in haftalık grafikte alt Bollinger bandının aşağısında kapattığına dikkat çekti.

Severino, bunu bir düşüş sinyali olarak yorumluyor.

#Bitcoin closed below the lower Bollinger Band on the weekly This is a sell signal More downside is probable pic.twitter.com/ewPfhZKWqH — Tony "The Bull" Severino, CMT (@tonythebullBTC) July 8, 2024

Mt. Gox’un BTC iadeleri ve Almanya’nın Bitcoin satışları, kripto para fiyatını halihazırda baskılıyor. Ancak balinaların devreye girmesi, analist Axel Adler’e göre mevcut satış baskısını olağanüstü bir düzeye taşıyabilir.

“Mt. Gox ve hükümetlerin küçük ölçekli satışları nedeniyle piyasada hafif bir panik var, ancak kimse kısa vadeli balinaların zararını konuşmuyor. Bu balinalar toplam 218 bin BTC zarar etmiş durumda. Tepeleri atarsa piyasaya ne olacağını tahmin bile edemiyorum.”

Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 56 bin doların hemen üzerinden işlem görüyor.