Uzman bir yatırımcıya göre Bitcoin’de düzeltme devam edecek.

Bitcoin, 8 Temmuz itibarıyla dalgalanmayı sürdürüyor. Kripto para, 54 bin dolar ile 58 bin dolar arasında gidip geliyor.

BTC’nin zayıflayan performansıyla birlikte boğa piyasasının devam edip etmediği konuşulmaya başlandı. Sektörün uzman isimlerinden biriyse düzeltmenin devam edeceğini düşünüyor.

Usta yatırımcı Peter Brandt, BTC/USD paritesinin günlük grafiğini inceledi. Brandt, grafikte ikili tepe formasyonu tespit etti.

İkili tepe, görece düşük bir fiyattan yükselmeye başlayan bir varlığın iki kez tepe yapmasıyla oluşuyor. Formasyonu genellikle sert bir düzeltme izliyor.

Brandt’e göre BTC, ikili tepe formasyonunu tamamladığı takdirde 44 bin dolara kadar gerileyebilir. Söz konusu fiyat seviyesine gerileme, güncel fiyattan itibaren yüzde 22’lik bir düşüşe denk geliyor.

BTC’nin mart ayında ulaştığı rekor fiyat seviyesi olan 73.500 dolar ile kıyaslandığında, düzeltmenin oranı yüzde 40’a çıkıyor.

Has Bitcoin completed a double top?

Yes or no????

If yet, minimum target is $44,000

What do you think?$BTC pic.twitter.com/EpzeihHJtF

— Peter Brandt (@PeterLBrandt) July 7, 2024