Bitcoin’in bir süredir devam eden düşüş trendi cuma günü derinleşti. Mt. Gox ödemelerinin başlamasıyla BTC, son 24 saatte yüzde 5 düşerek 54 bin dolara geriledi.

Peki Bitcoin için sırada ne var? Uzmanlar düzeltmenin sürme olasılığına ağırlık veriyor.

Bitcoin Toparlanabilir Mi?

Bitcoin’in güncel trendini geçmiş döngüler ile kıyaslayan analistler, yüzde 30’a varan düzeltmelerin boğa piyasaları sırasında normal olduğuna dikkat çekti.

BTC, rekor kırdığı mart ayından beri yüzde 26 değer kaybetmiş durumda. Yani düşmeye devam ederse dahi, bu sıradan bir düzeltme olacak.

BlockStream CEO’su Adam Back de bu görüşte. Back, yatırımcılara panik yapmamalarını ve alım fırsatlarını kaçırmamalarını tavsiye etti.

reminder, zoom out. prior bull runs had half a dozen -30% draw downs too. we're at about -26% (-27% earlier). in fact if anything, recent draw-downs seem to be less deep, but people forget the normal bull market pattern. don't panic, buy the dip. or buy a bit of $CMSTR with… pic.twitter.com/vBOjFN1TOn — Adam Back (@adam3us) July 5, 2024

Popüler analist Rekt Capital da güncel düzeltmenin oldukça sıradan bir düzeltme olduğunu doğruladı.

#BTC This pullback is -21% deep & 45 days long In this cycle, average retrace depth is -22% & average retrace duration 42 days In terms of retrace depth, this is almost an average retrace In terms of retrace duration, this is an above-average pullback$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/F65NNV1L8h pic.twitter.com/7QKqCbeXoq — Rekt Capital (@rektcapital) July 4, 2024

Düzeltmeyle birlikte destek noktaları aranmaya başladı. Bitcoin’in haftalık grafiğini inceleyen analist Matthewe Hyland, 52 bin dolarda süper trend desteği bulunduğunu ileri sürdü.

Süper trend, Bitcoin’in yıllardır içinde bulunduğu geniş çaplı yükseliş trendi ifade ediyor. BTC, ayı piyasasının sona erdiği 2022 sonundan beri 52 bin doların üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla bu seviye güçlü bir destek işlevi görebilir.

Bir diğer analist Altcoin Sherpa, Temmuz 2024 ile Mayıs 2021 arasında benzerlikler tespit etti. Kripto para türev piyasasında son 24 saatte 646 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edilirken, analist tasfiyelerin 2021’e kıyasla çok daha düşük kaldığını söyledi.

Altcoin Sherpa, BTC fiyatının 50 bin dolara gerileyeceğini ve ancak ondan sonra toparlanma yaşayabileceğini düşünüyor.

don't really think it's going to happen like this but May 2021 and July 2024 have some interesting similarities and we might not bounce till 50k liquidations were way more tame than May, didn't get the violent $BTC move from 60-30k in 1 go. Let's see if current region holds pic.twitter.com/MHuV2QRSD8 — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) July 5, 2024

Bitcoin Fiyatını Baskılayan Etkenler

Teknik analiz haricinde, kripto para piyasalarında yaşanan güncel gelişmeler ve makroekonomik koşullar da Bitcoin fiyatını baskılıyor.

Kapatılan borsa Mt. Gox, alacaklılarına temmuz ayında geri ödeme yapmaya başladı. Borsanın iade edeceği 142 bin BTC’nin kripto para üzerinde en az bir ay sürecek satış baskısı oluşturması bekleniyor.

ABD’de işleme açılan ve bir süredir değer kaybeden ETF’ler, 4 Temmuz’da bağımsızlık günü nedeniyle işleme kapalıydı. ETF’lerden cuma günü de yüklü miktarda çıkış yaşanması bekleniyor.

Dünya genelinde artırılan faiz oranları, kripto paralar gibi riskli varlıkları baskılayan bir diğer etken. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde faiz oranlarının öngörülebilir vadede indirilmeyeceğini doğruladı.

Diğer yandan Alman hükümeti, ele geçirdiği 50 bin kadar Bitcoin’i düzenli aralıklar ile elden çıkarıyor. Almanya’nın BTC satışları da kripto para fiyatını baskılıyor. Tüm bunlar ele alındığında, Bitcoin için yakın vadede hedef aşağı görünüyor.