Bitcoin yeniden rekor kırıyor ve kurumsal yatırımcıların ilgisini çekiyor. Kısa süre önce 111.000 dolar seviyesini aşan BTC için, uzmanlar fiyatın çok daha yukarıya tırmanmasını bekliyor. Peki bu yükselişin arkasında ne var? Detaylar haberimizde.

Bitcoin’in Gözünü 125.000 Dolara Diktiği Dönem

Bybit Türev Ürünler Başkanı Shunyet Jan’a göre Bitcoin’in yeni zirvesi sadece bir başlangıç. Jan, mevcut trendin devam etmesi halinde Bitcoin’in yılın ikinci çeyreği sona ermeden 125.000 dolara ulaşabileceğini söylüyor.

Bu ralliye üç ana faktörün güç verdiğine dikkat çekiyor:

Düzenleyici netlik

Kurumsal sermaye girişleri

Makroekonomik gelişmeler

Jan, spot Bitcoin ETF’lerine sürekli artan girişlerin, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’i meşru bir varlık sınıfı olarak benimsediğini gösterdiğini ifade ediyor. Ayrıca, Bitcoin’in dolar ile ters korelasyonu, BTC’yi dijital altın olarak daha cazip hale getiriyor. Bybit’in yılın ikinci çeyreği sonunda 125.000 dolar hedefi, Bitcoin’e olan güvenin giderek arttığını ortaya koyuyor.

Jan ayrıca, yeni yürürlüğe giren GENIUS Act gibi düzenleyici adımların, piyasaya güven kazandırdığını ve yaygın benimsenme için altyapı oluşturduğunu belirtiyor.

Altcoinler İçin Temkinli Yaklaşım

Bitcoin konusunda pozitif olan Jan, altcoinlerde ise daha temkinli. Ethereum ve bazı büyük coin’lerin Bitcoin’i takip edebileceğini belirtirken; yüksek faiz oranları ve küresel belirsizliklerin, küçük token’larda yükselişi kısıtlayabileceğini ifade ediyor.

Analist Scott Melker da Bitcoin’in 2025 sonunda 250.000 dolara ulaşabileceğini ve bunun güçlü kurumsal talep ve istikrarlı piyasa sayesinde gerçekleşeceğini söylüyor. Melker, Bitcoin’in volatilitesinin önemli ölçüde düştüğünü ve geleneksel finans ile olan bağlarının yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceğine inanıyor.

“Bitcoin Hala Değerinin Altında”

Blockstream CEO’su Adam Back, Bitcoin’in hâlâ çok değerinin altında olduğunu ve bu döngüde 500.000 ila 1 milyon dolar aralığına ulaşabileceğini öne sürüyor. Back, kurumsal ilgi ve teknolojik gelişmelere rağmen fiyatın bu kadar düşük kalmasına şaşırdığını belirtiyor.

Standard Chartered’dan Geoffrey Kendrick, Bitcoin’in 2025’te 200.000 dolara ulaşacağını ve 2029’da 500.000 doları görebileceğini öngörüyor. Bernstein ise mevcut boğa piyasasında Bitcoin’in 200.000 dolara tırmanmasını bekliyor.

Son olarak, Bitcoin fiyatı bugün Trump’ın AB ürünlerine %50 gümrük vergisi tehdidiyle %4 gerileyerek 107.200 dolara çekildi. Geniş piyasa ve hisse senetlerinde de benzer düşüşler görüldü.