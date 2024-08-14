Bitcoin yatırımcıları yeniden birikim yapmaya başladı.

En büyük kripto para Bitcoin, fiyat rekoru kırdığı mart ayından temmuz ayına kadar yavaş yavaş düştüğü sakin bir seyir izledi. Temmuz ayı ise BTC için epey çalkantılı geçti.

ABD’nin kripto dostu başkan adayı Donald Trump, uğradığı suikastten sağ kurtuldu. Bunun üzerine Bitcoin, 70 bin dolar sınırına kadar yükseldi.

Geçtiğimiz hafta küresel finans piyasalarında yaşanan geniş çaplı düzeltmenin kripto paralara da yansımaları oldu. BTC, 62 bin dolardan 49.500 dolara çakıldı. Aradan geçen günlerde toparlanan BTC, yeniden 59.500 dolara yükseldi.

Bitcoin’in son haftalarda gösterdiği fiyat performansı, yatırımcıların davranışını da değiştirmiş gibi gözüküyor. Aylardır satış yapan BTC yatırımcıları, verilere göre yeniden birikimi tercih etmeye başladı.

Bitcoin Yeniden Biriktiriliyor

Zincir üstü analiz platformu Glassnode, haftalık yayınlanan raporu The Week On-Chain’in yeni sayısında Bitcoin yatırımcıları arasındaki güncel trendlere ışık tuttu.

Rapora göre, Bitcoin mart ayında rekor kırdığından beri yoğun bir şekilde satış yapan yatırımcılar, temmuz ayı itibarıyla yeniden birikim yapmaya başladı.

Glassnode’un Birikim Trendi Puanı (ATS) göstergesi, mümkün olan en yüksek seviye olan 1 puana ulaştı.

Birikim trendi uzun vadeli yatırımcılar (LTH) arasında da epey güçlü. Verilere göre, LTH’ler son üç ayda toplam 374 bin BTC biriktirdi. Biriktirilen miktarın değeri güncel kur ile 22,2 milyar dolar ediyor.

Tüm bu faktörler, yatırımcıların sattıkları miktarın biriktirdiği miktarın epey altında kaldığını ortaya koyuyor.