ABD’nin bu haftaki ekonomik takvimi, hem makroekonomik koşullar hem de kripto piyasaları için büyük önem taşıyor. Tüm gözler Fed’in faiz kararına çevrildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), hakim beklentiye göre bu hafta faiz oranlarını indirmeye başlayacak. Ancak bu indirimin büyük mü küçük mü olacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

Bu hafta Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Norveç ve Güney Afrika’nın merkez bankaları da faiz oranlarını değerlendirecek. Japonya ve Çin’in merkez bankaları da gündemde. Ayrıca Tayvan ve Endonezya’nın merkez bankalarının da faiz oranlarında değişiklik yapması bekleniyor.

Kripto para piyasaları ise düşmeye başladı hafta sonu kazandığı değerin izlerini haftanın ilk saatlerinde sildi.

16-20 Eylül Ekonomik Haftası

17 Eylül Salı: Perakende satışlar raporu haftanın ikinci günü yayınlanacak. Bu rapor, tüketicilerin çeşitli tüketim mallarına harcadıkları para miktarını açıklıyor. Böylece tüketici harcamalarına dair fikir ediniliyor. Perakende satışlar, bu çeyrekte ekonominin büyümesini izlemek için enflasyon raporları ile birlikte kullanılan başlıca göstergelerden biri.

Salı günü ayrıca ağustos ayı sanayi üretimi raporu açıklanacak. Bu rapor imalat, madencilik ve kamu hizmetleri gibi endüstrilerin üretim hacmine dair bilgi sunuyor. Söz konusu sektörler hizmet sektörüne kıyasla küçük kalsa da ekonominin güncel durumuna ışık tutabiliyorlar.

18 Eylül Çarşamba: Fed’in merakla beklenen faiz toplantısı çarşamba günü düzenlenecek. CME Fed Watch’a göre piyasaların yüzde 41’i 25 baz puan, yüzde 59’u ise 50 baz puan faiz indirimi bekliyor. ABD’de faiz oranları mevcut durumda yüzde 5,5 seviyelerinde.

Westpac Banking Corp. Finans Piyasaları Strateji Başkanı Martin Whetton, Bloomberg’e şöyle bir açıklama yaptı:

Verilere ve politikanın çıkış noktasına bakacak olursak, düşük de olsa faiz indirimi beklenmeli. Böylece fiyatların yükselmesi de normalleşebilir.

Asya piyasaları güne temkinli başladı. Nikkei 225 yüzde 0,68, BIST 100 yüzde 0,15 düştü. Merkez bankaların faiz kararları, yılın geri kalanı için piyasaların yönünü belirleyebilir.

Kripto Piyasalarında Son Durum

Kripto piyasaları yeni haftaya düzeltme ile başladı. Piyasanın toplam değeri, 24 saatte yüzde 2,75 düştü ve 2,04 trilyon dolara geriledi.

Hafta sonunu 60 bin doların üzerinde geçiren Bitcoin, bu süreçte yüzde 2,4 düştü. BTC, haber yayın saati itibarıyla 58.570 dolardan işlem görüyor.

Ethereum’un kripto parası Ether, daha sert bir darbe aldı. Yüzde 4,75 düşen ETH, 2.300 doların hemen altında seyrediyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük yirmi kripto paranın neredeyse tamamı kırmızıya boyandı.