Bu haftanın ekonomik takvimi epey yoğun. Tüm gözler kilit enflasyon verilerine çevrildi. Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell konuşma yapacak.

Kripto para piyasaları hafta sonunu görece yatay geçirdi ve geçtiğimiz hafta yaşanan 300 milyar dolarlık değer kaybını geri döndüremedi.

Yatırımcılar bu hafta enflasyonun kilit göstergelerinden biri olan TÜFE’yi yakından takip edecek.

8-12 Temmuz Haftası

9 Temmuz Salı: Fed Başkanı Jerome Powell, salı günü ABD Senatosu’nda, çarşamba günü ise Temsilciler Meclisi’nde para politikasına ilişkin ifade verecek. Merkez bankası başkanı, geçtiğimiz hafta enflasyonu düşürme yolunda ilerleme kaydedildiğini söyledi. Politikacılar ise faiz oranlarını indirmeye henüz ikna olmuş değil. Geçen hafta açıklanan veriler, istihdamın zayıfladığını ve maaş baskısının azaldığını ortaya koydu. Bu durum, yatırımcıların eylül ayı için faiz indirimi beklentisini güçlendirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, salı günü ABD Senatosu’nda, çarşamba günü ise Temsilciler Meclisi’nde para politikasına ilişkin ifade verecek. Merkez bankası başkanı, geçtiğimiz hafta enflasyonu düşürme yolunda ilerleme kaydedildiğini söyledi. Politikacılar ise faiz oranlarını indirmeye henüz ikna olmuş değil. Geçen hafta açıklanan veriler, istihdamın zayıfladığını ve maaş baskısının azaldığını ortaya koydu. Bu durum, yatırımcıların eylül ayı için faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. 11 Temmuz Perşembe: ABD’nin haziran ayı TÜFE verileri perşembe günü açıklanacak. TÜFE, ÜFE ile birlikte enflasyona dair fikir veren en önemli iki veriden biri. Fed, para politikasını bu verilerden yola çıkarak belirliyor.

ABD’nin haziran ayı TÜFE verileri perşembe günü açıklanacak. TÜFE, ÜFE ile birlikte enflasyona dair fikir veren en önemli iki veriden biri. Fed, para politikasını bu verilerden yola çıkarak belirliyor. 12 Temmuz Cuma: Cuma günü ise haziran ayının ÜFE verileri açıklanacak. ÜFE, perakende fiyatları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip.

Cuma günü ise haziran ayının ÜFE verileri açıklanacak. ÜFE, perakende fiyatları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. 12 Temmuz Cuma: ÜFE ile aynı gün Michigan Tüketici Duyarlılık Endeksi ve Tüketici Enflasyon Beklentisi raporları da duyurulacak. Bu raporlar tüketici güvenine ve uzun vadeli enflasyon beklentilerine dair fikir sunuyor.

Kripto Piyasasına Etkileri

Kripto para piyasaları mevcut durumda Mt. Gox ve Alman hükümetinin yol açtığı satış baskısı ile mücadele ediyor.

Piyasanın toplam değeri, pazartesi itibarıyla yüzde 3,4 düşerek 2,14 trilyon dolara geriledi. Bu değer şubat sonundan beri görülen en düşük değeri temsil ediyor.

Bitcoin, hafta sonu 54.320 dolara kadar geriledi. Kripto para, haber yayın saati itibarıyla yeniden 57 bin doların üzerine yükseldi. Ancak kısa vadede, enflasyon verileri olumlu gelse dahi yeniden aşağıya yönelecek gibi gözüküyor.

Ether, hafta sonu 3 bin doların üzerine çıkamadı. ETH, pazartesi itibarıyla 2.900 dolardan işlem görüyor.

Altcoin’lere bakacak olursak, büyük kısmı temmuz ayının başından beri olduğu gibi kırmızıya boyandı.