Bitcoin’in yakın zamanda ralliye başlayabilecek olmasının nedenlerine göz atın.

Özet:

Bicoin fiyatı mart ortasından beri yüzde 15 geriledi, fakat göstergeler boğa piyasasının henüz bitmediğine işaret ediyor.

Azalan satış baskısı ve iyileşen yatırımcı duyarlılığı, mevcut durumun bir alım fırsatı olduğunu gösteriyor.

Açgözlülük Yok Oldu

Bitcoin, 73.500 dolara yükseldiği mart ayından beri yüzde 15 düştü. Ancak önemli bazı göstergeler, yeni bir boğa koşusunun çok yakında başlayabileceğini ortaya koyuyor.

Bu göstergelerden biri, yatırımcı duyarlılığını ölçen Korku ve Açgözlülük Endeksi. Duyarlılığı 0 ve 100 puan arasında puanlayan göstergede 50 puanın üzeri, piyasaya “açgözlülüğün” hakim olduğu anlamına geliyor.

Endeks yakın zamanda aylardır ilk kez “korku” bölgesine geriledi. Bu durum yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak yorumlanıyor. Örneğin Warren Buffett, yatırımcılara diğerleri korku içindeyken iştahlı olmayı tavsiye ediyor.

Yatırımcılar Bitcoin’lerini Çekiyor

Borsalara BTC giriş ve çıkışı da değerlendirilmesi gereken bir faktör. Geçtiğimiz ay borsalardan çekilen Bitcoin miktarı, giren miktarı geride bıraktı. Yani yatırımcılar varlıklarını borsalarda tutmak yerine yeniden kendi kendine saklamaya yöneldi. Bu durum BTC üzerindeki satış baskısının azaldığına işaret ediyor.

Borsaların net Bitcoin akışı mayıs ayında da negatif gerçekleşmişti. BTC haziran başında 70 bin doların üzerine fırladı.

RSI

Bitcoin’in Göreceli Güç Endeksi (RSI) kilit bir gösterge. Yine 0 ve 100 puan arasında değişen gösterge, güncel fiyat trendlerinin gücünü ölçüyor.

Göstergede 70 puanın üzeri, varlığın fazla yükseldiği ve yakında düzeltme gelebileceği şeklinde yorumlanıyor. Bitcoin’in mevcut durumda 58 puan olan RSI’ı, geçtiğimiz ay boyunca yalnızca iki kez 70 puanı geçti.

MVRV

Son olarak Bitcoin’in Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değerine Oranı (MVRV) indikatörüne göz atalım. Göstergede 3,5 puan üzeri fiyatın tepeye yakın olduğunu, 1 puanı altı ise dip yapmak üzere olduğunu gösteriyor. MVRV temmuz başında 2 puan altına gerileyerek alım sinyali verdi.